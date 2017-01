Littérature : Riva fête ses 18 ans de plume

Un des poètes les plus talentueux et actifs de sa génération, Riva Ando Andriamalala fêtera ses 18 ans de plume au Cemdelac Analakely, ce 22 janvier.

Cette célébration sera ponctuée d’un récital de poèmes et notamment de la sortie de son nouveau recueil de nouvelles fraîchement intitulé «Antaranoana», qui se traduit librement «A tout jamais» dans la langue de Molière. Riva a soigneusement «sculpté» ce recueil depuis un bon moment et va le présenter aux bibliophiles en guise de «statue» de ses 18 ans de carrière.

«Cet ouvrage regroupe 11 nouvelles dont les thèmes s’intéressent à des domaines aussi variés que les faits de société, l’amour, l’éducation, le monde de l’esprit et précisément la vie sous toutes ses coutures», détaille Riva. Et comme un anniversaire ne se fête pas tout seul, le poète compte fédérer toutes les associations de poètes et écrivains le temps d’un après-midi au Cemdelac.

Poète, écrivain et nouvelliste, Riva s’est découvert une véritable passion pour la littérature à l’orée des années 90. Ce qui lui a amené à adhérer le cercle des jeunes poètes Sandratra. Savamment pensés, ses deux livres intitulés «Kalo Fitia» et «Revy Hafa» ont vu le jour en 2015. Il s’est ensuivi le second volet de «Kalo Fitia», l’année dernière.

«Par ailleurs, nous nous attelons actuellement à l’écriture d’un ouvrage collectif qui sortira dans les bacs sous peu. Dans la foulée, un recueil de poèmes audio, issus des trois livres, est également en gestation», a-t-il conclu.

Joachin Michaël