Karieran’Ankaraoka Anjozorobe : miantso ny mpitondra ny sefo distrika

Nitondra fanazavana. « Efa milamina ny disadisa taorian’ireny savorovoro momba ny asa fitrandrahana ao amin’ny karieran’Ankaraoka ireny. Efa nisy didim-pitsarana momba io raharaha io ary efa olona vaovao ny tompon’ny toeram-pitrandrahana amin’izao fotoana izao », hoy ny lehiben’ny distrikan’Anjozorobe, Ranivosoa Harilalala Marie Hortence,, tetsy Andrefan’Ambohijanahary ny faran’ny herinandro teo. Mbola miantso ny tokony hipetrahan’ny fitoniana sy filaminana ireo mpitondra any ifotony ireo ary koa ny tokony hijeren’ny mpitondra ny raharaha tahaka ireny. Notsiahivin’izy ireo fa misy mpandraharaha miketrika fanakorontanana momba ity raharaha ity any an-toerana ary mitondra taratasy hosoka sy tsy ara-dalàna. « Tsy mahalala afa-tsy ny ara-dalàna avy amin’ny minisitera izahay ary izany ihany no manankery… Aoka tsy ho tonga amin’ny fampihorohoroana ny raharaha », hoy ihany izy ireo.

Anisan’ny nanotrona izany valandresaka ho an’ny mpanao gazety izany ny ben’ny Tanànan’ny kaominina Marotsipoy, Rakotobe Léonard Marie Joseph.

Synèse R.