Fiomanana amin’ny Can any Gabon : nandresy 2 noho 1 an’i Suede ny Elefanta ivoarianina

Sambany nahatafiditra baolina. Ao anatin’ny fanomanana ny fiatrehana ny Can, taranja baolina kitra avokoa ireo ekipa tafakatra amin’izany amin’izao fotoana izao. Anisan’izany ny Elefanta ivoarianina.

Nandresy an’i Suede 2 noho 1 ny ekipam-pirenen’i Cote d’Ivoire ny faran’ny herinandro teo, tany Abu Dhabi tamin’ny lalao ara-pirahalahiana nifanaovan’ny roa tonta. Tafiditra amin’ny fanomanan-tena mialoha ny hanombohan’ny Can, hatao any Gabon ny 14 janoary ho avy izao izany lalao nataon’ny Elefanta izany. Nirava sahala hatrany izy ireo tamin’ny lalao fanomanan-tena teo aloha. Samy tsy nitoko nanoloana an’i Frantsa sy i Zimbaboe ary tahaka izany koa tamin’ny fihaonany amin’i Maroc amin’ny fifanintsanana amin’ny fiadiana ny amboara eran-tany taona 2018. Nanokatra ny isa ho an’ity ekipa tompon’ny anaram-boninahitry ny Can farany ity, i Kanon (39 mn) ary nosahalain’ny soedoa tamin’ny alalan’i Nancéien Serge (45+1 mn) izany. Nampiditra ny baolina nitondra an’i Cote d’Ivoire amin’ny fandresena ity ekipa eoropeanina ity kosa i Zaha (50 mn), sambany vao nantsoina hanatevin-daharana ny Elefanta. Mbola hanao lalao ara-pirahalahiana iray, hihaona amin’i Ouganda hatao any Abu Dhabi ihany koa izy ireo mialoha ny handehanany any Gabon. Tsiahivina fa miray sokajy amin’i Congo sy RD Congo ary Maroc izy ireo amin’ny Can.

Nandiso fanantenana ny mpitia azy ny Gaboney

Ho an’ny lalao fanomanan-tena hafa, resin’ny Etalons-n’i Borkina Faso 2 noho 1 ny Voromaherin’i Mali, tany Maroc ny faran’ny herinandro teo. Nampiditra izany baolina roa izany i Zongo (41 mn) sy i Bertrand Traore (57 mn). Nampiditra ny isa tokana ho an’ny malianina kosa i Yatabaré. Tsy nampoizina kosa ny faharesen’ny ekipam-pirenen’i Gabon tamin’ny lalao ara-pirahalahiana nataony ny asabotsy teo. Resin’ny ekipa tompon-daka diviziona voalohany any aminy, CF Mounana, ny ekipan’i Pierre-Emerick Aubameyang. Maro ireo diso fanantenana tamin’io lalao io ary kivy satria mandray ny Can ny Gaboney nefa izao resin’ny ekipa ao an-toerana izao.

Synèse R.