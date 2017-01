Eco brèves

Douanes : vente aux enchères à Antsiranana

L’administration des douanes procédera à une vente aux enchères publiques à partir du 16 janvier 2017 dans les magasins de dépôt auprès du bureau des douanes d’Antsiranana. La vente aux enchères publiques s’effectue par soumission cachetée de l’offre de prix. La liste des lots mis en vente est désormais affichée dans les bureaux des douanes et est également disponible sur son site web.

Travaux routiers : réhabilitation à Soanierana

La réhabilitation du tronçon de route à Soanierana menant au camp du Corps d’administration des personnels et des services administratifs et techniques (Capsat) débute cette semaine. Cette route s’est affaissée dès le début de la saison des pluies et est devenue presque impraticable. Les travaux dureront un mois et demi. Le budget alloué à ces travaux d’urgence s’élève à 80 millions d’ariary d’après le ministère des Travaux publics.

Vakinankaratra : sept districts bénéficient de matériaux agricoles

Sept districts dans la région Vakinankaratra ont été dotés de quelques outils et matériaux pour l’amélioration de la production agricole. Une hausse de la production a été constatée dans la région l’année dernière malgré l’insuffisance de pluie selon les informations reçues du ministère auprès de la présidence en charge de l’Agriculture et de l’élevage.