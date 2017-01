Collision meurtrière : trois morts et 27 blessés à Ambatolampy

La route nationale 7 a de nouveau tué. Un taxi-brousse de marque Mercedes Sprinter a embouti la partie arrière d’un autre taxi-brousse, un autocar de marque Tata qui était à l’arrêt.

Le bilan provisoire fait état de 3 morts, dont un bébé de deux mois et de 27 blessés. D’importants dégâts matériels ont également été constatés. Cet accident tragique est arrivé tôt dans la matinée d’hier sur la RN 7, à hauteur d’Ihazolava Ambatolampy.

«Il était aux alentours de 3 h quand l’autocar Tata en provenance de Toliara et roulant en direction de la capitale a rencontré un problème au niveau de sa boîte de vitesse. Il a dû se garer au PK 76+600. Le conducteur et son aide ont immédiatement réparé la panne. Sur ces entrefaites, la Mercedes Sprinter, roulant à tombeau ouvert a percuté de plein fouet la partie arrière de l’autocar. Elle a terminé sa course folle dans une clairière après avoir franchi l’accotement. L’aide-chauffeur de l’autocar, âgé d’une quarantaine d’années, a été littéralement écrasé par une roue. Il est mort sur le coup», a indiqué une source auprès de la gendarmerie.

Toujours d’après la source, une passagère de la Sprinter qui était placée à l’arrière du conducteur a également péri dans l’accident. La troisième victime, un bébé de deux mois, a rendu son dernier souffle durant de son évacuation.

Saisis de l’affaire, les enquêteurs de la gendarmerie tentent d’établir les circonstances exactes de l’accident.

