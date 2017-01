Climat : le Fonds vert débloque 53 millions USD

Madagascar est reconnu comme l’un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Le Fonds vert pour le climat, ou Green climate fund (GCF) a accordé à la Grande île un appui financier de 53,5 millions d’USD pour faire face à ce phénomène.

Madagascar a soumis un projet portant sur «l’amélioration de la résilience des familles des agriculteurs vulnérables au changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et l’accroissement des investissement du secteur privé dans le domaine du changement climatique» pour pouvoir bénéficier de ce financement, accordé durant la vingt-deuxième Conférence des parties (Cop 22) à Marrakech (Maroc) en novembre dernier.

D’après Conservation international (CI), ce projet concerne en particulier la partie Est de l’île qui subit fortement chaque année les effets du changement climatique, entre autres des cyclones de plus en plus violents, des inondations de plus en plus fréquentes…. impactant directement sur la condition de vie de la population.

Renforcement de capacité

A travers ce nouveau projet, Conservation international sera en charge du renforcement de la capacité d’adaptation des paysans face au changement climatique, de l’augmentation de leur résilience par le biais d’une agriculture durable. L’appui aux communautés pour la préservation de l’environnement pourrait en effet réduire les émissions de carbone et atténuer les effets du changement climatique.

Notons que Conservation international et la banque européenne d’investissement ont été accrédités par le Fonds vert pour le climat pour mener ce projet. Les deux institutions collaboreront avec le ministère de l’Environnement, de l’écologie et des forêts par le biais du Bureau national de coordination du changement climatique (BNCCC) et Athelia climate fund GP pour sa mise en œuvre.

Riana R.