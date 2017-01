Chronique : fausseté d’un casse-tête pour esprit honnête

Les propos tenus par le Chef de l’Etat sont pétris d’excellentes intentions : nombreux dans l’appareil applaudissent cette appréciation. Au-delà de cette bonne disposition il ne jouit pas d’une très bonne position : très nombreux dans la population s’en font la conviction. La situation n’incite pas à l’optimisme. Face au déclin il faut croire au talent pour oser espérer sortir du marasme et penser avoir le cœur à l’ouvrage. D’avoir le talent voulu personne n’a fait la preuve.

Point ne suffit toutefois de critiquer avec scepticisme en avançant que velléité ne peut combler le déficit attesté par des résultats cruels. Le Président et la coterie dont il s’entoure sont encore là pour deux ans. Le pays a perdu assez de temps, on ne peut pas continuer de la sorte. A être à leur place après s’être dopé d’honnêteté pour dresser un bilan sincère, comment se défendre du vertige face à l’océan d’échecs dans lequel se noie une foule de compatriotes en désespérance. Où courir ou ne pas courir ? Qui sauver qui abandonner ? Par quel bout commencer ?… De quel côté que l’on se tourne tout est à faire ou à refaire, projets à étudier et chantiers à entreprendre se croisent au carrefour d’un engorgement où se paralysent urgences et priorités. Stérile que de croire que quand tout est urgent plus rien n’a priorité. Toujours, responsabilité oblige : gouverner exige l’art de hiérarchiser les priorités par l’établissement d’un programme, autre que ces reproductions de standards dont seul l’habillage se veut être personnalisé parfois fantaisiste souvent exotique.

Un programme reflète le sceau de la politique adoptée. Tous les chefs ont prétendu placer leur gouvernance sous le signe de l’austérité, mais témoigné du contraire dès la première mesure : formation pléthorique par le nombre excessif de ministères. Envisager la constitution d’un gouvernement resserré homogène dynamiserait l’action autrement que ne le peuvent ces formations élargies dans la seule perspective d’assurer aux copains, alliés, corps utiles, une part indispensable pour conditionner une fidélité circonstancielle. Vouloir faire du ministre soit une potiche soit un prétendu technicien, conduit à faire l’impasse sur l’essentiel de son rôle : celui de garant d’une politique, de manageur des compétences, gardien qui veille au respect de l’esprit devant présider à l’action dans un secteur des activités publiques. Saucissonner les activités par une démultiplication des responsabilités augmente les risques de diluer le sens de la politique générale, ainsi la politique sous le signe de l’austérité se manifeste souvent sous forme de restrictions imposées en des domaines exceptant les branches sur lesquelles les apparatchiks s’installent à l’aise dans de douillettes niches.

Léo Raz