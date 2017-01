Changement climatique : le fleuve d’Ikopa se tarit

Ikopa est en voie d’assèchement au niveau d’ Anosizato et d’ Ampasika. Des déblais de cailloux et de la boue occupent actuellement une grande partie du lit de cette rivière.

Si on a l’habitude de voir le niveau de l’Ikopa monter à plus de 2 mètres en cette saison des pluies, menaçant ainsi des crues et parfois des inondations, l’inverse est enregistré actuellement, notamment du côté des ponts d’Anosizato et d’Ampasika. Et on peut même dire que le fleuve se tarit, aussi bien en amont qu’en aval.

L’impact du changement climatique a amené avec lui l’insuffisance de précipitations. Selon le directeur général de la Météorologie, Samueline Rahariveloarimiza, la saison cyclonique 2016 s’est également montrée avare en termes de précipitations.

Du coup, les rizières des plaines d’Antananarivo, en particulier celles où un repiquage vient d’être effectué, sont les premières à en subir les conséquences. Le niveau de la rivière requis pour irriguer ces plaines est effectivement de 1,90 m avec un débit de 20 mètres cubes par seconde, de source auprès de l’Autorité pour la protection contre les inondations des plaines d’Antananarivo (Apipa). A l’heure actuelle, le niveau du fleuve n’atteint même pas 0,50 m, si on se réfère à celui du pont d’Anosizato. Si cette situation perdure et que Dame de pluie tarde à venir, la production rizicole au niveau des plaine d’Antananarivo serait fortement menacée.

Une opportunité pour d’autres

La situation n’est pas dramatique pour tout le monde car des piégeurs de poissons, s’ amenant avec leurs filets de pêche, ont effectué une ruée, dimanche, sur les lieux pour tenter leur chance. Un phénomène qui s’est produit d’ Anosizato au pont d’Ampasika. Et autant dire que la pêche a été bonne car selon le témoignage d’une poissonnière du secteur, elle a acheté sept kilos de poissons auprès de l’un d’eux.

Des poissons composés essentiellement d’ Ophiocephalus ou « Fibata » et d’anguilles, dont quelques-uns mesurent plus d’un mètre de long. « Ces piégeurs se sont partagé au moins quelque 20 000 ariary par tête », a affirmé cette poissonnière.

La Météo optimiste

Face à cette situation, la Météo Madagascar reste tout de même optimiste quant à l’arrivée de la pluie ce mois de janvier. Et ce, grâce à la présence du phénomène El Nina dans l’ océan Pacifique. Dans son bulletin saisonnier, de janvier au mois de mars, la Météo indique que « De grandes précipitations pourraient s’obtenir durant ce mois de janvier sur une grande partie du centre, y compris Analamanga, du sud et sud-est de la Grande île. Avis est ainsi lancé aux riverains d’être vigilants aux crues des rivières et aux éventuels éboulements ». Quant aux cyclones, on est actuellement en pleine saison. Un à trois cyclones sont prévus atterrir sur nos côtes.

Sera R