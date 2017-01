Caisses de retraite : vers une baisse des subventions

Les subventions allouées par l’Etat dans les caisses de retraite ne cessent d’augmenter. Les chiffres affichés par la Direction générale de la gestion financière du personnel de l’Etat (DGGFPE) montrent que le montant est passé de 97 milliards d’ariary à 250 milliards d’ariary entre 2013 à 2015 pour atteindre les 290 milliards d’ariary en 2016. Le gouvernement compte réduire de 50 milliards d’ariary par an le renflouement des caisses de retraite à partir de cette année pour éviter ce gouffre financier. L’espace budgétaire dégagé sera par la suite investi à d’autres projets d’investissements sociaux d’après la direction auprès du ministère des Finances et du budget.

Le recul de l’âge de retraite fait partie des réformes prévues par l’Etat pour améliorer la gestion des caisses de retraite, mais ce projet semble être en stand by pour le moment. En effet, l’arrêt des subventions fait partie des recommandations des partenaires techniques et financiers (PTF) pour plus d’efficience budgétaire.

