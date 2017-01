Bilan 2016 : une année mi-figue mi-raisin

Par rapport aux précédentes années, l’année 2016 a été assez difficile pour certains artistes. Des spectacles quasiment vides malgré les efforts dans la communication. De grands artistes qui n’ont pas séduit le public… Et pourtant, certains d’entre eux ont su briller durant l’année.

A part les difficultés auxquelles les artistes ont été confrontées l’année dernière, 2016 est aussi considérée comme une année de nostalgies. Un retour fulgurant de souvenirs des années 80 et 90 a marqué l’année. De ce fait, plusieurs anciens groupes sont revenus sur scène. C’est le cas des anciens boys et girls bands qui ont été ravivés par BM Production lors d’un grand concert baptisé «Revinay Taloha» au Coliseum d’Antsonjombe. Sans oublier le retour des anciens groupes de rap lors du grand concert à Antsahamanitra assuré par les old school. Et même durant les soirées Djing, l’ambiance 80 et 90 a séduit le public.

Ambondrona égal à lui-même

Si plusieurs artistes ont pensé remplir Coliseum, comme Lôla et Njakatiana ou même Tragédie T.3, le groupe Ambondrona a été, une fois de plus, le seul à avoir pu combler le lieu avec ses 50 000 places. A part la bande à Kix, un autre groupe de rock a aussi marqué l’année 2016, il s’agit de The Dizzy Brains. Ce dernier a beaucoup fait parler de lui, surtout à l’étranger après sa participation au festival Transmusical en 2015 et ses divers concerts à l’international. Mais d’autres groupes dans d’autres genres ont aussi su imposer leur style, tels que le groupe RyKala Vazo qui adopte le style moderne traditionnel. Ces trois jeunes femmes artistes, chanteuses et musiciennes, impressionnaient plus d’un.

La musique urbaine toujours prisée

En ce qui concerne le genre musical, la musique urbaine a confronté sa domination. Des tubes ne sont pas passés inaperçus surtout durant les fêtes de fin d’année, tels que le titre de Mijah «Ataovy hoe ny dihan’i Mijah», ou encore «Tonton Jess» de Jess Flavi One qui a séduit non seulement les enfants mais aussi toute la génération. De son côté, Rakroots a produit une chanson qui a beaucoup inspiré avec le titre «Efiko parsi». Et enfin, Arione Joy a impressionné avec le titre «Voninkazo voarara», ce dernier a été même repris par Black Nadia.

Par ailleurs, certaines chanteuses tropicales se sont aussi démarquées durant 2016. La chanteuse Arnaah a su entrer dans le show biz avec le titre «Magneva». Après Wawa et ses «400 volts», Dadi Love a aussi été exceptionnel avec le titre « Tsy atakaloko ».

Sans doute, cette année, plusieurs surprises seront au programme. De nouveaux talents émergeront et briseront leur silence, tandis que les grands artistes impressionneront toujours leurs fidèles.

Holy Danielle