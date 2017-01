Amoron’i Mania : les droits des ECD à régler

La promotion des droits des Employés de courte durée (ECD) se poursuit cette année, notamment dans cinq régions pas encore couvertes l’an dernier. Celle d’Amoron’i Mania vient de bénéficier des séances de sensibilisation et de renforcements de capacité y afférentes.

Les responsables de cette région sont convaincus d’honorer leur devoir envers la Cnaps qui est de verser les cotisations des agents déclarés auprès de cet organisme, si on se réfère à leurs déclarations. «Nous employons de nombreux agents ECD. Pour des raisons diverses, la région doit d’importants arriérés à la Cnaps. Nous avons commencé à éponger cette dette et nous continuons les efforts pour apurer totalement ces arriérés afin que plus tard nous puissions régler à temps voulu les diverses cotisations à payer auprès de la Caisse, pour que ces travailleurs jouissent de leur protection sociale», a souligné un responsable au niveau de la région Amoron’i Mania, Joël Rakotomanankiafarana. Ce dernier d’informer que la région inscrit dans son budget une somme importante pour payer les cotisations des employés affiliés à la Caisse.

Des efforts qui ne s’arrêteront pas au niveau de la région. Ceux-ci vont s’étendre vers les des communes où de nombreux agents ne sont pas déclarés auprès de la Cnaps, via les sensibilisations des responsables au sein des services déconcentrés et les collectivités territoriales décentralisées pour qu’ils honorent leur part de responsabilités.

Problème financier

Le maire de la Commune urbaine d’Ambositra, Vola Andrianarivo, n’a pas nié le retard de paiement des cotisations des ECD. «Nous essayons de payer les cotisations des employés communaux. Malgré cela, nous avons encore d’importants arriérés à payer à la Cnaps. Nous tenons à préciser que la commune a des difficultés financières ce qui explique ces retards de paiement et arriérés», a confié ce premier magistrat de la commune.

Mis à part l’effort que la municipalité compte faire pour inverser cette tendance, notre source a en même temps lancé un appel à l’endroit des responsables de l’Etat central. «Nous nous adressons à l’Etat pour qu’il donne un coup de main aux communes dans la mesure où les recettes communales ne suffisent pas pour assumer leur devoir», a lancé l’élue d’Ambositra.

Fahranarison