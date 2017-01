Us et coutumes : liberté d’expression à tous les coins de rue

Les offices du tourisme proposent des circuits pour découvrir l’architecture et la grande et la petite histoire de nos villes. Ils devraient ajouter à leur programmation des ballades orthographiques. Entre les jeux de mots, pas toujours de très bon goût et une graphie revue et corrigée par une oreille sélective, il y a de quoi satisfaire le touriste de l’orthographe. Au détour de chaque rue, la créativité linguistique offre des perles souvent drôles, parfois moins. La rue « Marthe Lutter King », vous connaissez ? De quoi rester perplexe, on est bien d’accord.