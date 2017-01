Tennis – Afrique Australe : les choses sérieuses peuvent commencer

C’est parti pour une nouvelle campagne africaine pour les jeunes raquettes malgaches qui vont disputer le championnat d’Afrique australe à partir de ce jour à Windhoek, Namibie. Dina Razafimahatratra s’est envolé hier avec 10 joueurs qui sont fin prêts à échanger des coups avec leurs condisciples africains après un travail de dur labeur pendant le regroupement national.

Madagascar sera bel et bien présent au championnat d’Afrique australe U14 et U16 qui débutera ce jour et prendra fin le 18 janvier à Windhoek, Namibie. Les dix jeunes raquettes affichent un air optimise avec l’ambition de décrocher le maximum de tickets pour la joute continentale prévue en Afrique du Sud au mois de mars. Pour rappel, la délégation malgache prendra part aussi bien au tableau individuel que par équipe. La jeune Daniela Tafangy (ndlr, ancienne championne d’Afrique australe U12) qui devait prendre la place d’Yaëlle Vaissaud en U14 filles, ne sera pas du voyage, faute de moyens.

Ainsi, les sœurs Mialy et Narindra Ranaivo seront sur plusieurs fronts pour défendre les couleurs de la Grande île. Chez les garçons, la liste reste inchangée. La fédération malgache (FMT) et les fans comptent sur le talent de Toky Ranaivo, Fenosoa Rasendra et Lanja Rakotozandriny en U14. Dans la catégorie U16, Tsantaniony Iariniana, Finaritra Andriamadison et Fitia Ravoniandro batailleront dur chez les filles. Du côté des garçons, seuls Heninkaja Razafindrakoto et Haritsiky Rajaonah monteront sur les courts.

Force est de rappeler que ces jeunes ont toutes les chances d’émerger du lot malgré l’absence de certaines pièces maîtresses. En tout cas, la FMT, les parents et les techniciens ont tout donné pour les mettre sur le même pied d’égalité avec leurs adversaires si l’on ne cite que les séances d’entraînement au Les Hérons ainsi qu’au complexe sportif de la Cnaps à Vontovorona, équipés d’ infrastructures qui suivent les normes internationales.

Rojo N.

Les joueurs :

U14 filles :

-Mialy Ranaivo

-Narindra Ranaivo

U14 garçons :

-Toky Ranaivo

-Fenosoa Rasendra

-Lanja Rakotozandriny

U16 filles :

– Tsantaniony Iariniaina

-Finaritra Andriamadison

-Fitia Ravoniandro

U16 garçons :

-Heninkaja Razafindrakoto

-Haritsiky Rajaonah

Coach : Dina Razafimahatratra