Rugby : possible dissolution du Ceni

Les dissensions sur le renouvellement du bureau de Malagasy rugby sont pleines de rebondissements. Les différentes déclarations sur l’irrégularité du comité d’organisation de l’élection fédérale, dénommé à tort «Ceni», semblent de plus en plus convaincre les différentes entités sportives. Outre certains candidats, des anciennes gloires et des acteurs de la discipline ont informé les autorités de la situation en dénonçant à maintes reprises les anomalies liées au mode de désignation des membres du comité, procédée unilatéralement par le président de la fédération à l’insu de l’assemblée générale.

Les frasques dudit comité dépassant ses compétences sur des prises de décisions à l’instar de l’invalidation de certaine candidature, des tergiversations sur la date et le lieu des scrutins ont fini par obliger le ministère de tutelle à envisager des dispositions à son niveau pour garantir la légalité de cette élection fédérale du rugby.

D’après des sources convergentes, le ministère des Sports prononcera la dissolution du comité d’organisation de l’élection au cas où il campera sur ses positions. Si le cas se présente, les votes seront présidés par le doyen et le benjamin des présidents des ligues régionales. Cette initiative des autorités sportives ne pourra être assimilée à une ingérence, vu la situation qui prévaut, selon les textes régissant les fédérations sportives.

