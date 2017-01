Resaky ny mpitsimpona akotry : tsy tandapa ihany no niakatra teny an-dapa

Fanomezana haja fanasana ny fahatongavana any amin’ny toerana sy ara-potoana araky ny voalaza tamin’ny fanasana ny tena hanotrona lanonana. Vao mainka mitombo izany raha mahakasika raharaham-pirenena, azo lazaina fa anomezana hasina ny firenena. Tsy vitan’ny fanajana an’ilay mpanasa amin’ny maha olona azy, fa fanajana azy noho ny andraikitra sahaniny eo amin’ny toerana misy azy ao amin’ny rafitra maha fanjakana ny fanjakana.

Na iza na iza izy eo amin’izany toerana izany dia tsy afa mandingana koa ny fanajana ny rafitra mipetraka. Na tiany na tsia dia tsy maintsy mandefa fanasana ho an’ireo rehetra manam-boninahitra aray ny ambaratonga voafetran’ny arifenitra. Samy manondrotra ny tenany amin’ny fametrahana eny amin’ny sisiny ny disadisa izay mety hampisaraka. Fanomezana lanja ny firenena, na amin’ny tonon-taona toy izao na andavanandro, samy misitraka ny anjarany araky ny tandrify azy, sandany samy milanja adidy mifandraika amin’izay.

Tsy ny fisehoana fanajanajana tena no maha olo-mihaja fa ny fahendrena manaja ny sasany sy manaja ny tontolo manodidina. Anisan’izany ny fitandroana tsy hanitsakitsaka ny rafitra ijoroan’ny fanjakana.

Sarotra ny iheverana ho olona manana toe-tsaina miloloha firenena an’ireo tsy mahafehy tena handefitra amin’izany fa mbola ny “tsy tiako tarehy sy halako bika” sy ny fanaovana “zanak’Ikalahafa” ihany no manjaka ao an-tsainy sy mibaiko ny fihetsiny rehatra.

Marina fa niteraka resabe ny lanonambe teny Iavoloha. Tsy azo lavina fa tsy mifanandrify amin’ny fahasahiranan’ny mponina ny fanaovana totorebika toy ireny. Oviana moa no tsy sahirana ny vahoaka? Hatramin’izay ve dia nahasakana ny mpitondra tsy hitobatoba izany ? Tsy ny fahotana nataon’ny teo aloha no afaka atao antoka ahafahan’ny aty aoriana amin’ ny fanohizana an’ilay fanao ratsy. Olona anie fa tsy biby ary tsy kilalao fa raharaham-pirenena. Sanatria ve dia ampitahaina amin’ny fanaovana làlan-kitan-kisoa ! Na afaka heverina aza fa tsy mendrika no lany henatra ireo efa nanota toy izany nefa ankehitriny misisika ho loha-laharana eo amin’ny fitoraham-bato…

Léo Raz