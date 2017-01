R. Pety : « Fampandriana adrisa ny kabarin’ny filoha »

« Diso fanantenana ny olona, fa kabary mampandry adrisa. Telo taona no nitondran’izao fitondrana izao, tsy fotoana anaovana hoe ampitso sy rahafakampitso izao: inona no natao tao anatin’izay telo taona izay? »

Fanehoan-kevitry ny filohan’ny antoko Tambatra, Rakotoniana Pety, teny Anosy, afakomaly, io, momba ny kabarin’ny filoha teny Iavoloha. Mbola manao kabary hoe mahazo manantena ianareo vahoaka ny mpitondra. Tsy izay intsony izao fa hoe izao no atao na izatsy no atao. Izay no andrasan’ny vahoaka.

Tsy madio amin’izay lazainy ny filoha

Efa nisy fahadisoana teny aloha, ohatra, ny politika momba ny angovo. Marina izany. Tsy mampahadio ny filoha sy tsy mahafaka ny andraikiny izany, araka ny fanazavany. Efa minisitry ny Fitantanam-bola tamin’ny Tetezamita ny filoha.

« Fantatrao fa tsy voavahanao ilay izy, fantatrao fa zavatra tsy maintsy atrehina izany. Nampanantena ange ianao tamin’ny fampielezan-kevitra fa afaka ao anatin’ny telo volana ny delestazy. Iza no nanery anao hoe ataovy telo volana? Telo taona izany izy izao », hoy izy, momba ny delestazy. Nefa ambara any am-pitsidiham-paritany fa kely sisa dia ho nofinofy izany delestazy izany.

R. Nd.