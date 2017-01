Perspectives : la lutte contre la corruption ignorée

L’un des grands fléaux auxquels le pays doit faire face absolument figure parmi les oubliés des discours d’Iavoloha, lors de la présentation de vœux des corps constitués. Aucun des orateurs de vendredi dernier n’a touché mot sur ce sujet qui continue de gangréner les couches sociales ces temps-ci. Si le Chef de l’Etat a évoqué une année de développement harmonieux et que le Premier ministre a noté une année de moisson, l’Exécutif n’a pas pipé mot sur ce qui pourrait être le socle du développement tant attendu, à savoir la lutte contre la corruption. Il s’agit pourtant l’un des défis auquel l’Exécutif pourra s’y atteler en faisant d’une pierre deux coups. C’est-à-dire en faisant revenir la confiance de la population en la justice et aux forces de l’ordre de l’ordre d’une part, et aux partenaires internationaux d’autre part.

Mis à part la confection des textes et les déclarations lancinantes à ce propos, l’Etat tarde à joindre les actes à la parole. En 2015, le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) avait réussi à faire signer autour d’une table plusieurs chefs d’institution. «A l’horizon 2025, Madagascar sera un Etat de Droit où le développement économique, social et environnemental est libéré de la corruption», avait alors indiqué le numéro un de cette institution. Mais depuis, plus rien. Le Chef de l’Etat a à maintes reprises déclaré que la lutte contre la corruption doit être intensifiée, car il est inacceptable que les pratiques de dilapidation des ressources publiques et nationales perdurent. Selon lui, de telles pratiques sont nuisibles à l’économie et qu’il faut œuvrer pour un environnement favorable à la répression de la corruption. Il semble étonnant que lors de la présentation de vœux à Iavoloha, un moment pourtant propice à des annonces concrètes en ce sens, il n’y avait aucune allusion à ce propos.

Impunités

Ces temps-ci, effet collatéral de la corruption sans aucun doute, les vindictes populaires ne cessent de se répandre. L’année dernière, un quotidien de la capitale a d’ailleurs répertorié quarante-deux morts. De Sambabva à Ikalamavony en passant par la commune de Betafo, Ihosy, Manajary, Vatomandry ou encore Mampikony, la justice populaire semble devenue une pratique quotidienne. Et pour cause, la population n’a plus confiance aux responsables étatiques.

Au contraire, lorsque certaines personnalités tentent de se démarquer en accomplissant leur responsabilité avec rigueur, les politiques entrent en scène. A titre d’illustration, le Directeur général du Bianco a été interpellé publiquement par le sénateur Riana Andriamandavy VII à Anosy. Celui-ci n’a pas hésité à demander publiquement sa démission suite à une affaire qui s’est déroulée dans son circonscription et impliquant un membre de sa famille. Pire, au plus haut sommet de l’Etat, face à de telles démarches, la langue de bois reste de mise. Justement, par rapport à l’indépendance de la justice, le Chef de l’Etat avait cependant noté qu’il est à éviter d’interférer dans les affaires judiciaires. «Laissons les responsables, notamment, la Justice prendre leurs responsabilités car il ne devrait plus y avoir d’impunité dans tous les domaines, quels qu’ils soient», avait-il alors indiqué à l’issue du dialogue politique avec l’Union européenne l’année dernière. Dans cette même lignée, durant son investiture, il avait annoncé vouloir construire les conditions du renouveau et d’un progrès partagées par tous en s’appuyant sur un socle fondamental constitué de trois piliers, à savoir la sécurité, la justice et la lutte contre la Corruption. Trois ans après, le chemin reste encore long.

Jao Patricius