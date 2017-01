Nikija ny orana : traboina ny zandary ao Bekily

Nandritra ny telo andro misesy, nikija tsy nisy toy izany ny orana tao Bekily. Vokany, ravan’ny orana ny tranon’ireo zandary ao an-toerana. Ny trano ipetrahan’ireo zandary vehivavy no tena nahitana fahasimbana sy rava tanteraka, araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana. Traboina, araka izany, ireo zandary ao Bekily. Sahirana toy izany ireo olona an-toerana amin’ny hametrahana ireto zandary traboina ireto. Miantso ny tompon’andraikitra voakasik’izany ny any Bekily satria sahirana ny mponina manoloana ny fiakaran’ny rano indrindra koa amin’ny olana mianjady ireto mpitandro filaminana traboina tsy fidiny ireto noho ny orana nisesisesy tato ho ato izay. Aoka ho mailo hatrany amin’izao fahavaratra izao fa tsy any Bekily ihany indrindra ny eny amin’ny faritra iva amin’ny fiakaran’ny rano. Efa nanamafy rahateo ny mpamonjy voina fa tokony hiala avy hatrany raha vao mahita fa ahina hianjera ny trano.

Jean Claude