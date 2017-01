Mines de saphir : une véritable économie parallèle

Madagascar fournirait près de la moitié de la production mondiale de saphir. Roses, jaunes, bleues ou violettes, ces pierres sont extraites et vendues dans la clandestinité.

Ilakaka, Sakaraha, Didy, Ambolibe, … Du nord au sud de l’île, l’exploitation de saphir et autres pierres précieuses et semi-précieuses n’ont de cesse de défrayer la chronique. Pas plus tard que la semaine dernière, les toiles des médias internationaux ont fait parler de cette ruée en parlant d’un « improbable eldorado des chercheurs de saphir ».

Théoriquement, l’extraction des saphirs est régie par le Code minier malgache, qui exige l’obtention de permis d’exploitation et la redistribution d’une part des taxes vers les communes. Mais dans la pratique, l’exploitation largement sauvage des pierres précieuses ne rapporte pas grand-chose aux caisses de l’État qui cherche à récupérer le manque à gagner fiscal lié à l’exploitation de ces mines.

En effet, après l’agriculture, ce secteur est le plus gros employeur du pays avec plus de 500 milles creuseurs qui font vivre leurs familles, soit près de 2,5 millions de personnes. Le fait est que les carrières sont trop dispersées et leur rendement trop aléatoire pour envisager une mécanisation.

Estimations difficiles

L’exploitation sauvage des pierres précieuses dans les mines du pays est à l’origine d’une véritable économie parallèle. Saphir, rubis, améthyste, topaze, tourmaline, émeraude, or… le sous-sol de la Grande Ile recèle de richesses innombrables. Il demeure toutefois difficile d’en mesurer l’ampleur exacte, l’exploitation étant essentiellement informelle. Seule une partie de la production de ces pierres précieuses et semi-précieuses est déclarée.

Une étude de l’université de Queensland, en Australie, et relayée par la Banque mondiale a estimé que 250 millions de dollars d’or et de gemmes avaient été importés en 2011 depuis Madagascar, principalement par les Etats-Unis et les Emirats arabes unis. Un chiffre que les experts du secteur estiment encore largement sous-évalués.

Avec un nouveau code minier en cours d’élaboration, le gouvernement malgache compte encadrer ces multiples exploitations artisanales en prônant une « exploitation rationnelle respectueuse de l’environnement ». La tâche s’annonce ardue. Les autorités lancent régulièrement des opérations armées pour déloger, parfois avec brutalité, les mineurs clandestins. Mais ces actions semblent loin de dissuader les exploitants qui reviennent sur place quelques jours plus tard.

Découvert à la fin des années 1990, il semblerait que le saphir malgache fournit plus de 40 % de la production mondiale avec le filon de Sakaraha, figurant parmi les plus grands de la planète, avec 250 kilomètres de long.

Arh.