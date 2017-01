Malagasy Gospel : une tournée de sensibilisation sur les droits de l’enfant

Durant un mois environ, le groupe Malagasy Gospel a effectué une tournée internationale dans le cadre du projet «Il était une fois mille voix», soutenu par la fondation Agua de Coco. Son objectif est non seulement de donner des concerts mais aussi de sensibiliser le public aux droits de l’enfant. Le groupe est arrivé au pays le 23 décembre dernier avec la fierté de la mission accomplie, selon le communiqué relatif à cet évènement.

Composé d’une vingtaine de filles choristes et d’un homme dénommé Harris, le groupe Malagasy Gospel a débuté cette tournée au mois de novembre dernier. Il animait une dizaine de salles à Andorre et en Espagne, plus précisément, Palma de Mallorca, Pobla de Mafumet, Sant Boi de Llobregat, Valladolid, Getxo, la Corogne, Ibiza…

Les morceaux interprétés étaient en français, en malgache et en espagnol et même en catalan. Ils sensibilisent tous pour déclarer les droits des enfants. «Le groupe a été un vrai ambassadeur», a annoncé le communiqué. Par ailleurs, les moments forts durant cette tournée se sont tenus les 17 et 18 décembre derniers au centre Olympique de tennis de Madrid. Une soixantaine de chorales étaient présentes pour le même motif. Plus de 6 000 personnes ont participé à cet événement.

Partages et échanges culturels

A part ces concerts, les membres du groupe Malagasy Gospel ont aussi multiplié les partages et échanges culturels avec d’autres jeunes étrangers. Ils ont ainsi pu raconter et partager leur culture, leur vie quotidienne, leur peur ainsi que leur ambition.

Le groupe continue la mission de sensibilisation auprès des jeunes de la province de Toliara. Il en profite pour partager ses expériences et ses rencontres durant cette tournée aux bénéficiaires de l’ONG Bel Avenir, plus précisément les apprenants du centre d’art et musique, les enfants des centres d’éducation nutritionnelle de Tanambao et d’Amboriky.

Cependant, l’aventure du groupe Malagasy Gospel sera encore plus grandiose pour cette année. Selon le communiqué, il entamera déjà une autre tournée internationale au mois de mai prochain en sillonnant quelques villes de France, de Suisse et de Norvège pour effectuer la même sensibilisation sur les droits de l’enfant.

