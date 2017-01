La politique en bref

Le ministère de la Défense nationale présente ses vœux

Samedi dernier, le ministère de la Défense nationale et le secrétariat général en charge de la gendarmerie nationale ont communément présenté leurs vœux de nouvel an. Une occasion pour les deux principaux responsables des forces armées de faire un tour d’horizon de ce secteur cette année et de rappeler les principaux défis à relever pour l’avenir. Selon le général Béni-Xavier Rasolofonirina, ministre de la Défense, durant son allocution, « L’usage de la force est une solution pour rétablir l’autorité de l’Etat mais ne suffit pas pour trouver une solution à court terme».

Analamanga lutte contre le changement climatique

Dans son discours, lors de la présentation de vœux de nouvel an à Iavoloha, le Chef de l’Etat a soutenu que l’impact de la dégradation de l‘environnement sur les infrastructures dont dépendent le développement du pays commence sérieusement à se faire sentir. Comme c’est le cas à Andekaleka. Sur ce point, le chef de la région Analamanga Ndranto Rakotonanahary entend prioriser la lutte contre le réchauffement climatique à travers plusieurs initiatives dont le reboisement. Dans les jours à venir, ses initiatives seront transmises auprès des responsables de chaque district de la région Analamanga.