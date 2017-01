Kolontsaina « Festival Art-Iary » : homen-danja ny kanto manaja ny voary

Anisan’ireo hetsika ara-javakanto manomboka mahazo vahana ary hitohy isan-taona ny « Festival Art-Iary », karakarain’ny kaompania My Crew, any Toamasina. Amin’ity taona ity, ny voalohan’ny volana novambra hatramin’ny 5 novambra no hanatontosana ny andiany faharoa, any an-dRenivohitr’i Betsimisaraka, mazava ho azy. Mampiavaka ny hetsika ny fanomezan’ny mpikarakara lanja manokana ny zavaboahary sy ny fiarovana ny tontolo iainana, amin’ny alalan’ny fisafidianana ireo fako mbola azo ahodina sy ampiasaina amin-javatra hafa. Eo koa ny fampandrosoana maharitra amin’ny alalan’ny zavakanto. Araka izany, homena sehatra ny zavakanto mifototra amin’ny fanajana ny zavaboahary sy ny tontolo iainana. Tsy voafetra io fa tafiditra ao avokoa ny dihy, ny hira, ny hosodoko, ny kanto araka endrika amam-bika, ny asa tanana, ny « cirque », ny lamaody, sns. Amin’izao fotoana izao, miantso ny mpanakanto amin’ireo sehatra ireo, mahafeno ny fepetra kendrena, ny mpikarakara mba handray anjara amin’ny hetsika. Tsy hifarana ny fisoratana anarana amin’ny fandraisana anjara amin’ny « Art-Iary » raha tsy ny 31 marsa izao. Hisy ny toeram-pampirantiana ho an’ny karazan-javakanto mitaky izany, toy ny hosodoko, asa tanana, lamaody, sns. Tsy hijanona anaty efitrano kosa ny fampisehoana ho an’ny dihy sy mozika fa hiparitaka amin’ny toerana samihafa.

Landy R.