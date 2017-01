Judo : va pour le sommet national de kata

Une grande première. Le club Hakudokan et la fédération malgache de judo (FMJ) ont confirmé la tenue du premier championnat de Madagascar de kata en judo. Les inscriptions seront closes le 14 janvier et un club peut présenter au minimum un couple par catégorie. «Un compétiteur ne peut participer qu’une seule fois par catégorie de kata à titre de Tori ou d’Uke. Ce tournoi national est ouvert à tous judokas de 15 ans et plus, et les couples masculins, féminins et mixtes sont acceptés. Toutefois, aucun kata musical ne sera admissible», ont déclaré les organisateurs.

En outre, les deux meilleurs couples resteront en lice de la finale qui se déroulera en parallèle avec la cérémonie du Kagami Biraki 2017. Ce sera l’occasion pour les participants ayant le grade d’Ykkyu, Shodan, Nidan et Sandan de valider leur performance de kata pour leur prochain examen de grade supérieur.

Rojo N.

Kata et catégories :

-Nage no kata : 5 séries minimum Ikkyu (ceinture marron et plus)

-Katame no kata : 1er dan et plus

Formule de compétition :

Groupe de moins de 6 : un tour = classement final

Groupe de 6 : 2 poules avec un tour final des premiers de chaque poule