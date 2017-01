Institution : la CNIDH en quête de Président

Les commissaires chargés de veiller au respect des droits de l’Homme se projettent à élire leur chef de fil cette semaine.

Plus de deux mois après leur entrée en fonction officielle, la Commission nationale indépendante pour les droits de l’homme (CNIDH) ne dispose pas encore d’Exécutif. Cette entité pourra finalement décider de s’y pencher dans les jours à venir. C’est ce qu’a fait savoir, en tout cas, une source auprès de cette commissaire en charge des droits de l’Homme et que, jusqu’ici, la liste des candidats s’avère être nombreux.

La CNIDH dispose, en effet, d’un bureau Exécutif qui se charge de faire fonctionner l’institution. L’article 16 de la Loi 2014-007 portant institution de la Commission stipule que «Le Bureau Exécutif de la Commission est composé du Président, du Vice-président assisté et d’un Rapporteur» et que «Les Vice-président et le Rapporteur sont nommés par le Président après élection par ses pairs». Le Bureau Exécutif est, en effet, chargé d’élaboration et l’adoption du budget, de la décision de modalités de fonctionnement de la Commission, de l’établissement de l’ordre du jour et de la préparation de rapport.

Consultatif

Toujours selon cette disposition, la Commission peut, par ailleurs, désigner certains de ses membres pour constituer en tant que de besoin des groupes de travail chargés d’étudier les questions spécifiques et de lui présenter toutes recommandations utiles. Notons que la Commission est chargée, entres autres, de promouvoir et protéger tous les Droits de l’Homme sans exception, de formuler des avis à l’Exécutif concernant les libertés fondamentales et les Droits de l’Homme, d’élaborer des rapports sur la situation nationale, de promouvoir et assurer l’harmonisation des lois, des règlements et des pratiques nationales avec les instruments sous régionaux, régionaux et internationaux , d’interpeller l’Exécutif et ses démembrements sur les situations de violation des Droits de l’Homme ou encore de sensibiliser l’opinion publique, notamment par l’information, l’éducation et en faisant appel, entre autres, à tous les organes de presse.

Jao Patricius