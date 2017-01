Environnement et écologie : la REDD en cours de finalisation

Madagascar a reçu 3,8 millions de dollars du « Forests carbon partenerships fund (FCPF) » de la banque mondiale pour élaborer la stratégie nationale sur la Réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD).

Compte tenu de la gravité de la déforestation à Madagascar, l’élaboration de cette nouvelle stratégie ne pourrait être que la bienvenue. Actuellement, plusieurs études sont menées, la plateforme REDD est mise en place, deux groupes techniques sont actifs (GT Carbone et GT Sauvegarde). La mise en œuvre de sa Proposition de préparation (R-PP) bat son plein et Madagascar projette de finaliser cette stratégie cette année.

Notons que jusqu’ici nous avons eu que des projets REDD pilotes dans différents sites et que pour cette stratégie on parle du niveau national. C’est le Bureau national de coordination REDD (BNC REDD) rattaché au ministère de l’Environnement de l’Ecologie et des Forêts qui est le point focal.

Arh.