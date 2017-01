Echos du week-end : la capitale était silencieuse

Le mois de janvier ressemble à une saison de repos pour les artistes. C’est le moment idéal de se poser des questions sur ses œuvres et sur sa carrière, disent certains d’entre eux. De ce fait, il n’existe quasiment pas de grand spectacle durant ce mois. Cependant, l’exception confirme la règle. Certains ont tout de même donné des shows pour inaugurer cette nouvelle année, à l’instar de Lolo sy ny Tariny, Christelle Ratri ou encore la chorale Afatra du FJKM Ambatonakanga…

Piment Café a bien choisi le groupe qui a inauguré la scène pour cette nouvelle année. Il s’agit du groupe Lolo sy ny tariny en donnant un cabaret vendredi dernier. Les fidèles et les nocturnes en quête de programme ont rempli la salle. L’ambiance était chaude, puisque presque chaque morceau de ce groupe les a amenés dans un état d’euphorie, surtout lorsqu’il a interprété des titres tels que «Tady vita fatomaty» ou encore «Any alavidavitra any». Mais la soirée a été à son top lors que la bande à Benny a interprété «Fibata». Ceci explique que ce groupe fait encore partie des légendes et restera toujours l’un des groupes les plus rentables. «J’ai connu ce groupe depuis que j’étais petit, mais depuis que j’avais eu la permission de sortir la nuit, je n’ai raté aucun de ses spectacles, surtout ceux qui se sont déroulés dans la capitale», a raconté l’un des fans du groupe, vendredi dernier.

Christelle Ratri Trio

De son côté, Christelle Ratri a aussi animé la salle de Fara West, sis à Faravohitra, samedi dernier. Avec la complicité de son frère Benkheli Ratri à la guitare et de son mari Andry Sylvano, le trio a séduit le public. En effet, cette petite protégée de Silo commence désormais à imposer son style dans le monde musical malgache. Accompagnée de son instrument de prédilection qui n’est autre que la guitare basse, Christelle Ratri impressionne non seulement pour son talent mais aussi elle fait montre de charisme exceptionnel lorsqu’elle est sur scène.

Un nouvel opus pour Afatra

Lors de l’Epiphanie qui a été célebrée hier, la chorale Antoko mpihira fifohazana Ambatonakanga Tranovato (Afatra) a donné un concert à la paroisse FJKM Ambatonakanga. Vêtue d’un ensemble de couleur bleu roi, la chorale a célébré en même temps cette année ses 20 ans d’existence. Pour marquer cet évènement, elle a présenté son nouvel opus intitulé «Ho avy ny Tompo», composé d’une dizaine de titres. Ces derniers ont été interprétés durant ce concert.

Holy Danielle