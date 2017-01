D’un fait à l’autre

145 cases et maisons parties en fumée et plus de 500 sans-abri. C’est le triste bilan de l’incendie survenu le 31 décembre à Androrangavola, une commune se trouvant dans le district de Nosy Varika. Placés provisoirement dans des églises, les sinistrés lancent un appel à l’aide. Les élèves ont dû arrêter les cours.

Un homme de 34 ans demeurant à Analamahazo Sambava a abusé de deux adolescentes dans la matinée du 4 janvier. Les villageois ont voulu le lyncher mais n’étant pas de leur avis, le chef de fokontany a libéré le suspect. Le lendemain, le trentenaire a de nouveau été arrêté et remis à la gendarmerie.