Cyclisme : des affiches alléchantes à l’horizon

Les évènements s’enchaînent pour les passionnés de vélo et ce dans toutes les diverses branches de la discipline. La roue tourne après le 13e Tour cycliste international de Madagascar qui a bouclé la saison 2016 de la fédération de cyclisme (FMC). Les coureurs et les têtes pensantes au sein des différentes structures ont dorénavant le nez dans le guidon pour mener à bien les compétitions nationales de l’année en cours.

La ligue d’Analamanga est d’ores et déjà au four et au moulin pour établir le calendrier de la saison en cours. Son président Naly Ravelonarivo a effectivement lancé un appel à l’endroit des clubs et autres organisateurs pour fixer les dates de leur compétition respective. En attendant, le rendez-vous le plus proche étant la DH d’Antsirabe prévu le 29 janvier suivi de la première étape du X-Country VTT le 2 avril et qui s’étalera du 21 mai au 11 juin. L’autre affiche à ne pas manquer est sans aucun doute le championnat régional d’Analamanga (ndlr, une épreuve sur route).

Rojo N.