«Coupe d’Afrique des nations» (Can 2017) – Gabon : 14 janoary – 5 febroary

Hifantoka any Gabon avokoa ny sain’ny mpitia fanatanjahantena rehetra, indrindra ireo mpankafy ny taranja baolina kitra. Hotanterahina any an-toerana tokoa mantsy ny fiadiana ny amboaran’i Afrika (Can 2017), sokajy lehilahy. Mandritra ny 22 andro no hianoka amin’ny fanarahana ity fifaninanana goavana ity izao tontolo izao. 32 ny isan’ireo lalao voalahatra amin’izany, izay hizotra amin’ny kianja miisa miisa. Hiady izay ho lohany amin’ity andiany faha-31 ity ireo firenena 16 eto Afrika. Hiaro ny anaram-boninahiny, amin’ity, ny Elefantan’i Côte d’Ivoire. Ndeha hofantarintsika eto ny momba ireo firenena 16 handray anjara.

Ireo fizarana isan-tsokajy

Sokajy «A»

1-Gabon

2-Burkina Faso

3-Kameronina

4- Ginea Bisao

Sokajy «B»

1-Alzeria

2-Tonizia

3-Sénégal

4-Zimbaboe

Sokajy «C»

1-Côte d’Ivoire

2-RD Kongo

3-Maraoka

4-Togo

Sokajy «D»

1-Ghana

2-Mali

3-Egypta

4-Oganda

Nanatontosa : Tompondaka/Synèse