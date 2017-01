Coopération : la Chine défend ses compatriotes

Comme prévu, le ministre Chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré le Chef de l’Etat Hery Rajaonarimampianina et la ministre des Affaires étrangères Béatrice Atallah, samedi dernier, juste après son arrivée. La rencontre a abouti à la signature d’un « Accord de coopération » à Anosy.

A l’issue d’une journée marathon, après la rencontre avec le Chef de l’Etat et une séance de travail à Anosy, les deux ministres ont tenu à rencontrer la presse samedi dernier. A cette occasion, plusieurs sujets ont été évoqués et c’est le cas des investisseurs chinois à Madagascar, notamment à propos des polémiques sur les agissements de certains d’entre eux. Sur ce point, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a indiqué que son pays appuie ses compatriotes à venir investir dans des pays en développement et que, en même temps, « Nous leur demandons de respecter les lois et règlements, les us et les coutumes du pays ». D’après lui, « Ils doivent assumer leur responsabilité sociétale et protéger l’environnement écologique et tout ce qui a rapport à l’amélioration des conditions de vie de la population locale. C’est ce que font la plupart des entreprises chinoises ».

Le Chef de la diplomatie chinois a reconnu aussi qu’il existe des brebis galeuses mais « ces cas ne peuvent pas faire ombrage à la coopération économique entre nos deux pays et en cas de problème, nous pouvons toujours le régler à l’amiable ». D’après lui, la coopération de la Chine avec les pays africains, notamment Madagascar, « est une coopération sud-sud, une source d’entraide et de soutien mutuel ». D’ autant que les Chinois sont venus ici en parcourant de longue distance en quittant leur famille et que « ce n’est pas pour exploiter ni pour coloniser ni discriminer ». Il cite d’ailleurs un exemple à ce titre, « Madagascar vient d’accueillir un sommet important, à savoir le Sommet de la Francophonie. Beaucoup de pays francophones ont participé à ce Sommet mais c’est la Chine qui a construit le CCI et l’Hôtel cinq étoiles pour le Sommet. C’est un exemple très parlant ».

Accord de coopération

Au niveau de la coopération, selon la ministre malgache des Affaires étrangères Béatrice Atallah, « cette visite aura certainement des impacts sur les relations économiques avec la Chine car elle envoie un signal fort à l’endroit des grands investisseurs chinois à entreprendre à Madagascar ». Plusieurs points ont été d’ailleurs évoqués lors de cette rencontre, c’est le cas notamment de la mise en œuvre du Sommet de Johannesburg de décembre 2015. Le Sommet a en effet adopté dix programmes de coopération et la partie chinoise a annoncé une enveloppe de 60 milliards USD pour le financer. « Madagascar a déjà transmis sa liste de projets de coopération prioritaires. Madagascar souhaite aussi intégrer le volet Route maritime de la soie mis en place par la Chine. Ce projet permettra à Madagascar d’intégrer son économie à l’échelle mondiale à travers les infrastructures liées à l’industrialisation et au commerce, à savoir les Ports maritimes et fluviaux, construction de chemin de fer etc. Nous entendons aussi plaider notre potentiel touristique énorme. Les touristes chinois seront les bienvenus à Madagascar », a expliqué la Chef de la diplomatie malgache.

Samedi dernier, les deux ministres se sont félicité de l’évolution de la coopération entre les deux pays. Ils entendent d’ailleurs intensifier cette collaboration dans des domaines tels que l’agriculture, l’industrie de transformation, la pêche, le tourisme ou encore l’intégration régionale. Les deux pays célèbrent, du reste, le 45e anniversaire de leur relation bilatérale en 2018. « Ces dates représentent une opportunité importante pour élever à un niveau plus ambitieux nos relations bilatérales et de franchir une nouvelle étape à notre coopération », estime la ministre malgache des Affaires étrangères.

Jao Patricius