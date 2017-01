Chronique : la parole est aux héros très ordinaires

Nous pourrions dégoiser à loisir sur la couleur des vêtements des favorites ou sur la puissance des cylindrées des courtisans. Un mois ne suffirait pas pour énumérer la moitié des anecdotes du racket ordinaire, rien que pour le dernier trimestre 2016. L’avenir de la nation semble suspendu au bon vouloir d’une minorité qui s’illustre dans le bling bling avec un tel entrain que nous ne pouvons plus nous permettre de fustiger la démesure de nos voisins du grand continent. L’opéra bouffe de médiocre facture que nous persistons à appeler actualité politique ne fait plus sourire personne.

Le constat est déprimant.

Alors que tout concourt à niveler par le bas la teneur de nos échanges, laissons là petits fours et autres privautés qui engluent la réflexion. Nous sommes en janvier, mois de Janus, dieu romain qui préside à tout ce qui commence. Et si nous commencions par prendre de la hauteur ? Sans verser dans l’autosatisfaction béate, on s’acquitte merveilleusement bien de cette lourde tâche dans les hautes sphères, et sans oublier la réalité dans ses aspects les moins réjouissants, nous pourrions nous intéresser à ce qui marche dans ce pays.

Il ne s’agit pas d’applaudir à chaque inauguration ou à chaque don, promesse de lendemains meilleurs pour celui qui croit au Père Noël. Mettons de côté tout ce qui relève de la chose publique et intéressons-nous aux initiatives de héros très ordinaires. Ces héros d’aujourd’hui ne croient peut-être pas (ou plus) en ces hommes et ces femmes qui incarnent la politique mais ils ont toujours foi en l’homme et prennent part à la construction de leur pays sans paillettes ni gyrophares.

Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Une bonne résolution pour 2017 serait de leur donner la parole, de montrer ce qu’ils réussissent à accomplir sans tambour ni trompettes, loin des jolies toilettes et des grosses voitures.

Kemba Ranavela