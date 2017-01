Théâtre : une saison sur les chapeaux de roues

Les acteurs de théâtre malgaches démarrent l’année sur les chapeaux de roues avec une programmation éclectique portant sur une formation, un festival de théâtre et un spectacle marathon.

Raviver l’amour de l’art de scène et notamment du théâtre, telle est la mission fondatrice de l’Akademy Théâtre, initiée en avril dernier par Henri Randrianierenana. Cette école d’art dramatique entame, la semaine qui suit, son troisième trimestre et compte marquer d’une pierre blanche la fin de son cursus par un festival. En moyenne, ils sont une centaine d’élèves à s’atteler à cet événement qui se tiendra au mois de mai. Selon le comité d’organisation, ce festival de théâtre fera la part belle aux spectacles de marionnettes, représentation théâtrale, ateliers et master-class.

Cette année marque les soixante-dix ans de l’insurrection malgache de 1947. L’association des acteurs du secteur du théâtre malgache (FMTM), témoins de l’histoire, va ainsi livrer sur scène une véritable messe de patriotisme.

A l’affiche, Antananarivo Teatra va jouer deux pièces intitulées « Ny fireneko » et « Fitiavan-tanindrazana ». Ecrite et mise en scène par Haja Ravaloson, la pièce « Procès 1947 » sera interprétée par la troupe Ilo. Dans la foulée, la troupe Victor Solo va présenter sur scène « Voky izy dia natory » et « Hoentina aiza ny firenena ? ». Si le lieu est déjà fixé à la Tranompokonolona Analakely qui ouvrira ses portes sous peu, la date reste encore à confirmer.

Joachin Michaël