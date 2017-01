Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana O. : « Mba tena hipaka amin’ny vahoaka ny asa atao rehetra »

« Na eo aza ireo antontan’isa efa mahavelom-bolo sahady, mbola be ny ezaka tokony hataon’ny governemanta mba tena hipaka tanteraka eo amin’ny fiainan’ny Malagasy amin’ny ankapobeny ny asa rehetra. »

Kabarin’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana O. tamin’ny fifampiarahabana teny Iavoloha, omaly, io. Taorian’ny fanomezana antontan’isa maneho ny zava-bita tamin’ny taon-dasa izany.

Be ny azo ambara, fa ireo hoe misy fiantraikany mivantana amin’ny fiainam-bahoaka no notanisany. Anisan’izany àry ny sosialiam-bahoaka, ny nanaovana ho laharam-pahamehana ny fiainan’ireo mponina any atsimo, ny fandriampahalemana, ny fanjakana tan-dalàna.

Miandrandra vokatra mivaingana ny vahoaka

Ho taon’ny asa tokoa ity taona 2017 ity. Taona hiandrandran’ny vahoaka malagasy fiotazana sahady ny voaloham-bokatra amin’ny ady atao amin’ny fahantrana. Nanome toky izy fa hanao mihoatra noho ny tamin’ny taon-dasa mba hanala fahasahiranana ny vahoaka malagasy, indrindra ireo izay tena fadiranovana.

Nisaorany ireo mpiara-miombon’antoka noho ny fahatokisany ny governemanta tamin’ny alalan’ny famatsiam-bola. Nahomby ny ezaky ny filoha mba hisian’ny fitoniana maharitra, antoky ny fampandrosoana.

« Na mafy aza ireo sedra nolalovan’ny firenena, niroso tamin’ny ezaka fampandrosoana isika », hoy izy. Nandray anjara hatrany tamin’ny asa fampandrosoana ireo tomponandraikitra isan-tsokajiny teo anivon’ny vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana sy ireo olom-boafidy isan-tsokajiny.

Araka izay tena iainana sy mahamaika ny vahoaka ifotony izany rehetra izany?

R. Nd