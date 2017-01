Pérégrinations hebdomadaires

Tout le monde convient d’une stagnation voire d’un délitement du pays, on a parfois le sentiment que chacun essaie de s’en accommoder comme si la possibilité d’inverser la courbe de cette descente dans les abimes constituait une cause désespérée. Le quotidien conditionne le citoyen à se soumettre à une bureaucratie aveugle dont on ne s’en sort qu’en acceptant d’être le corrupteur des «broyeurs». Tout perd de sens quand le dysfonctionnement constitue la norme et que la puissance publique ne fonctionne que pour alimenter d’autorité à une machine folle. La banalité des choses aberrantes fausse la perception des usagers. Dans une société repaire de coquins et voyous, les citoyens perdent les repères voire même la notion de ce que devrait être une norme. Au secours Zola ! A l’aide Kafka ! Il nous faut apprendre à lire le désastre absolu dans lequel on lie notre existence.

Non-sens dans un univers « zolao-kafkaïen »

Un rien, une formalité des plus banales du quotidien exige souvent un certificat de résidence. Ce serait exagérer que de vouloir comparer les démarches pour obtenir ce bout de papier à un parcours de combattant, mais que de temps perdu. Celui qui, à cet effet, dispose de temps à perdre pleure les mille balles dont on le saigne, à l’inverse de l’autre qui ne sourcille pas à cracher dix mille et gagner ainsi une heure à attendre pour si peu. Dans le pays tout le monde ne possède pas de facture d’électricité, mais il n’est ni injuste ni sorcier d’imaginer que pour ceux qui en disposent, la facture serve de justification de domicile, cet allègement de formalité se pratique ailleurs. En compensation, pour ceux qui ne sont pas branchés à un réseau, situation qui témoigne ou de leur état d’indigence ou d’une indigence de l’Etat à avoir apporté le bénéfice de l’électricité dans leur quartier, la gratuité de la délivrance d’un tel certificat pourrait faire partie de l’arsenal de solidarité nécessaire aux nécessiteux. Ici souvent les choses laissent à croire que les hauts responsables ne pensent pas à donner de leur temps ne serait-ce à faire fonctionner leur imagination pour trouver des solutions pérennes et propres à soulager de la misère les plus défavorisés. Parfois le pouvoir recourt à ce qu’il est convenu de qualifier «filet de sécurité», davantage destiné à faire du spectacle dans lequel le miséreux tient le rôle d’utilité, simple faire valoir au service des généreux donateurs (sur le compte d’autrui).

S’il est un document essentiel à chaque personne permettant de lui reconnaitre sa qualité de citoyen, à la fois qu’à l’Etat pour identifier chaque individu, c’est l’acte d’état-civil, unique document à faire foi de l’existence de chacun. Tel que l’on le traite malheureusement il perd de sa crédibilité. Le fait d’être né dans un centre urbain est une chance, encore que les plus démunis rechignent à déclarer la naissance de leurs enfants en raison d’une appréhension justifiée des dédales de l’administration, réputées coupe-gorge. Dans les mairies d’arrondissement de la capitale, faire la queue pour déposer la demande d’une copie de l’acte d’état-civil un jour, revenir le lendemain prendre le document : il suffit d’y consacrer le temps, du temps à ce qu’il parait une population à majorité «oisive» en a à revendre. Moins simple pour qui réside loin de son lieu de naissance, non seulement le courrier postal ne rend plus le service comme d’antan, mais dans les services d’état-civil des mairies rarement il est prévu une quelconque procédure pour satisfaire à des demandes par courrier, qui ont toutes les chances de rester en souffrance sine die.

Ce n’est un secret pour personne, la conservation n’est pas le fort de l’Etat, hauts responsables et administration n’en ont fait ni priorité ni culture.

L’incendie qui a détruit l’Hôtel de Ville d’Antananarivo a réduit en cendres une partie des registres d’état-civil. Heureusement pour les malchanceux ayant eu leur identité calcinée dans ces feux, que le Tribunal possédait un registre tenu à jour à cette époque. Malheur ! Quelle tristesse que la conservation dont ces registres font l’objet. Du Zola ! Entassés dans des réduits, les registres classés en volume par année tombent en lambeaux, il faut des mains expertes pour les consulter : soulever délicatement le coin d’une feuille, glisser la main dessous pour la retourner sinon le coin de la feuille se détache et reste dans les doigts, description de la manipulation à prendre à la lettre.

Evidemment que ces registres ne font l’objet d’aucune mise à jour. Il n’est du reste pas interdit de s’interroger sur la considération d’une mise à jour des registres d’état-civil comme obligation pour faire foi des mentions qui y figurent. Souvent on exige un acte d’état-civil de moins de six mois, alors qu’il est presque certain qu’il sera à l’identique d’un acte ayant dépassé cette date de péremption. Dans nombre de bureaux les préposés ne procèdent pas à un rapprochement avec le registre, une copie datant même de dix ans suffit à établir un nouvel acte. La transcription d’un événement modifiant l’état d’une personne n’est pas garantie d’un automatisme obligé dans les pratiques de nombreux service, qu’il s’agisse d’un mariage, d’un divorce, voire d’un décès. Bigamie, utilisation de l’identité d’une personne défunte, et autres modes d’usurpation sont en liberté dans la nature.

L’état-civil en danger couvre une grande hypocrisie sur laquelle repose la société. A partir de ces considérations les campagnes de sensibilisation pour réduire le nombre des 4 ou 5 millions de personnes n’ayant pas d’existence civile, semblent n’être qu’une invite à grossir les rangs des citoyens escroqués de leur qualité d’identification par la Banque d’état-civil. Quelle vanité entre autres mascarades que de cette volonté de «bio métriser» les cartes grises face à l’incapacité de sauver d’une dérive à vau-l’eau l’état-civil des citoyens en perdition de crédit. Un effort sérieux en 2017 pour rendre à l’état-civil toute sa valeur constituerait un gage de volonté de redressement. Simple vœu pieux peut-être. Planches pourries accrochées à de vieux pieux plantés dans l’arène politicienne, les combattants peinent à réaliser que l’Etat ce n’est pas eux, et que la Nation c’est nous tous, chacun citoyen.

Léo Raz