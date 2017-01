Nouvelle année : Jean-Max R. mise sur la réconciliation nationale

65 projets de loi ont été examinés à l’Assemblée nationale au cours des deux sessions parlementaires l’année dernière. Parmi ces 65 textes, celui sur la réconciliation nationale était particulièrement retenu par le président de l’Assemblée nationale, Jean-Max Rakotomamonjy. Cette loi a été adoptée le mois de décembre dernier, juste avant la clôture de la deuxième session parlementaire ordinaire.

Bien que l’objectif soit la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale en suspens, la loi en elle-même semble déjà diviser les parties, notamment entre les pro-régime et les partisans des deux anciens chefs de l’Etat, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana. Sa concrétisation reste alors un grand défi. Néanmoins, Jean-Max Rakotomamonjy se félicite déjà de cette avancée.

Et comme la série de discours successifs, celui du numéro un de la Chambre basse est parti dans le même sens. Les compliments à l’endroit du chef de l’Etat n’ont pas manqué et Jean-Max Rakotomamonjy a même relativisé. «Je ne voudrais plus m’attarder sur les problèmes du pays mais plutôt vers les efforts déjà effectués», a-t-il annoncé dans son discours. Il cite ainsi les différentes réalisations du régime et les projets à venir.

T.N