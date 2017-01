Marché de la vanille : les opérateurs se plaignent de la flambée des prix

Les opérateurs se plaignent de la flambée du prix de la vanille dans la région Sava. Pourtant, la qualité de ce produit de rente connaît une nette régression.

Le prix du kilo de la vanille a connu une importante hausse ces deux dernières années. Sur le marché international, le cours est passé de 65 euros le kilo en 2014 à 205 euros en 2015, puis à 400 euros en 2016, rapporte le journal Le Monde le 5 janvier dernier. Une situation qui a engendré une forte inflation des prix dans le district d’Antalaha, la principale zone de production de la vanille à Madagascar.

En fait, cette forte hausse de prix a entraîné une mauvaise pratique chez les producteurs malgré les efforts du ministère du Commerce et de la consommation à renforcer les contrôles pour limiter la cueillette précoce de la vanille. Car cette pratique ne permet pas à la vanille d’atteindre la maturité pour avoir le taux de vanilline nécessaire qui garantit la qualité du produit. D’après les professionnels de la filière, le taux de vanilline dans la vanille de Madagascar est passé de 1,8% en 2014 à 1,2% en 2015.

Inadéquation entre l’offre et la demande

Pour les experts dans l’aromatique, il y a inadéquation entre l’offre et la demande qui fait que le cours de la vanille explose actuellement. Selon les explications de Jean Michel Barbier, expert dans le secteur de l’arôme venu à Madagascar récemment, « Beaucoup de pays comme les Etats-Unis et les pays européens veulent aller de plus en plus vers la vanille naturelle. Alors qu’il y a deux ans la production de la vanille à Madagascar a connu une importante perturbation puisque celle-ci a été réduite de moitié en raison des aléas climatiques ».

Celui-ci de poursuivre que « Les autorités devraient essayer de mieux organiser le marché de la vanille à Madagascar pour mieux assurer la production. Car certains pays comme l’Indonésie et le Mexique commencent aussi à produire de la vanille. Et peut être qu’à terme, cela représente un danger pour Madagascar ».

Riana R.