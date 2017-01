Kitra afrikanina – Taona 2016 : voafidy mendrika indrindra voalohany i Riyad Mahrez

Betsaka ireo mpilalao baolina kitra sangany any Eoropa, manana ny toerany any amin’ireo klioba vaventy. Isan-taona ny Caf, mifidy izay tompon’ny laharana voalohany amin’ireo mpilalao afrikanina. Samy ho hita amin’ny Can hanomboka tsy ho ela avokoa izy ireo.

5 janoary teo, voafidin’ny Confédération africaine de football (CAF) tany Abuja, Nizeria, ilay Alzerianina, Riyad Mahrez, 25 taona, lohalaharana ao amin’ny Leicester City, any Angletera. Baolina 17 ny matiny ary tolotra 11 avy aminy nahafatesana baolina, nahazoan’ny Leicester City, tompon-dakan’i Angletera, taom-pilalaovana 2015/2016. I Riyad Mahrez, mpilalao voafidy mendrika indrindra amin’ny Premier League, anaram-boninahitra mbola tsy nisy Afrikanina nahazo izany talohany.

Mpilalao dimy izy ireo voafidy nifaninana farany tamin’ireo 30 nofantenana tany am-boalohany : ilay Gaboney, Pierre-Emerick Aubameyang, tompon’ny anaram-boninahitra farany taona 2015, izay mbola nantenain’ny maro hahazo izany laharana voalohany izany. Izy no nandimby ilay Ivoarianina, Yaya Touré, nitazona izany laharana izany nandritra ny efa-taona. Lohalaharana ao amin’ny Borussia Dortmund izy, voafidy mahay indrindra ao amin’ny federasiona alemaina Bundesliga, nandritra ny taom-pilalaovana farany. Hatramin’ny nanombohana ny taom-pilalaovana 2016/17, efa nahatafiditra baolina 15 izy tamina lalao 15.

Tsy ambakan’izay ilay Senegaley, Sadio Mané, 24 taona, mamiratra any Liverpool rehefa avy any Southampton, any Angletera ihany. 41 tapitrisa euros ny tambin’izay famindrana azy izay. Eo koa ilay Egyptianina, Mohamed Salah, 24 taona, malaza any amin’ny AS Roma nandritra ny taom-pilalaovana roa.

Sangany ihany koa amin’izany mpilalao afrikanina izany, ilay Alzerianina, Islam Slimani, 28 taona. Mpilalao avy amin’ny Sporting CP any Portugal nifindra amin’ny Leicester City any Angletera misy ny mpiray tanindrazana aminy. Nampidi-baolina be indrindra izy, taom-pilalaovana 2015/2016 tany Portugal, 27 tamina lalao 33.

R.Mathieu