Foot – France : Bôlida élu meilleur joueur du mois

En voilà une nouvelle qui redonne le sourire à Lalaina Nomenjanahary alias Bôlida ! Il a été élu meilleur joueur du mois de décembre 2016 par les supporters parisiens. Il devance ainsi Eden Massouema et Saifeddine Alami Bazza après les sondages.

Tout vient à point à qui sait attendre. Au chômage depuis le 30 juin après avoir quitté le RC Lens, Lalaina Nomenjanahary dit Bôlida, a rejoint Paris FC lors du mercato hivernal. Un choix qu’il n’a pas regretté malgré les critiques et les bruits de couloir. Bôlida a été élu joueur du mois de décembre par les supporters parisiens. Pour rappel, l’homme a été impliqué dans les trois derniers buts du Paris FC.

Très décisif

D’après les responsables du club, Bôlida a fortement participé au rebond du Paris FC face à Belfort (0-2) puis au CA Bastia (1-0). Le milieu de terrain malgache a été très décisif et a séduit des supporters parisiens qui ont estimé qu’il mérite largement le titre. Avec 46,9% des votes, il devance Eden Massouema (45,1%) et Saifeddine Alami Bazza (8%). Il y a eu également un tirage au sort à l’issue duquel Antoine Wattrelot a remporté le maillot dédicacé de l’international malgache. Pour la petite histoire, Bôlida a été le premier à annoncer qu’il quittait le RC Lens à la fin de la dernière saison. Le Paris FC est une sorte de transition pour le gaucher qui a largement fait ses preuves en Ligue 2 et évolué en Ligue 1.

Cependant, il n’a signé pour Paris FC que pour un an. Désormais âgé de 30 ans, Bôlida a disputé 10 matchs de championnat avec le Paris FC dont 9 en tant que titulaire avec un but marqué. Il a retrouvé du monde qu’il connait bien au sein du Paris FC comme ses ex-coéquipiers du RC Lens Jonathan Nanizayamo ou encore Aristote Madiani. Sur le plan collectif, le Paris FC est 13e après 17 journées avec une longueur d’avance sur le 15e et premier relégable, Pau.

Au bercail, la pose de la pelouse synthétique à Barikadimy, entrant dans le cadre du projet Fifa.com challenger, va bon train. Les matériaux sont déjà arrivés à Toamasina et les travaux débuteront bientôt.

Rojo N.