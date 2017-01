Fandraisana mpiasa malagasy : Frantsa ihany no manana ny ABC miaraka amintsika

« Ho an’ny taona 2016, firenena telo : Maorisy, Seychelles ary Hong Kong no nanaovana fampiraharahana amin’ny mety ho fandefasana mpiasa ho any amin’izy ireo any aoriana. Tsy maintsy manao Accord bilatéral de travail (ABC) amin’ny fanjakana malagasy avokoa ny firenena vahiny vonona handray ny mpiasa malagasy vao afaka miroso amin’ny fifampiraharahana ny roa tonta », hoy ny minisitry ny Fampananana asa, Toto Raharimalala Marie Lydia. Hatramin’izao, Frantsa ihany no firenena nahavita ny ABC miaraka amin’i Madagasikara. Ankoatra ny fahavitan’ny ABC, tokony firenena vahiny manana chancellerie malagasy no andefasana ny mpiasa malagasy ahafahana manara-maso ny fizotry ny fandraisana sy ny asany any.

Hatreto, mbola mihantona ny fahazoan-dalana mandefa mpiasa any ivelany, araka ny toromarika nomen’ny filoha. Manentana ny agence mpandefa mpiasa any ivelany ho ara-dalàna amin’ny fijoroany aloha ny minisitera, amin’izao fotoana izao. Mila fiofanana mialoha koa ny mpiasa handeha amin’ny firenen-kafa ka tokony hanana ny fotodrafitrasa ahafahana manatanteraka izany ny agence rehetra. Nisy ny fivoriambe niarahana tamin’ny Organisation internationale de la migration nandinihina ny fandehanan’ny olona ivelan’ny firenena iray hiasa. Nisy ny boky navoaka taorian’ny fivoriana nampivoitra fa ny tanora malagasy avy any atsimo sy avaratra no voasarika betsaka amin’ny fitadiavana asa any ivelany.

Vonjy A.