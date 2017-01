Fampianarana – Atsimo Atsinanana : mangarahara ny fandraisana ireo mpiasam-panjakana

Nanombohana ny fandraisana ho mpiasam-panjakana vaovao andiany fahefatra manerana ny Nosy ny any amin’ny faritra Atsimo Atsinanana. Natomboka tany Farafangana, faritra Atsimo Atsinanana, ny 5 janoary teo, ny fandraisana mpampianatra Fram ho mpiasam-panjakana raikitra, andiany fahefatra. Samy handray ny azy ny faritra rehetra, 10 000 ny fitambarany ho raisina amin’izany andiany faha efatra izany. Ny mampiavaka azy, hatao eto Antananarivo Renivohitra ny fanomezana fifanarahana amin’ireo mpiasam-panjakana vaovao ireo. Mety hanatanterahana izany ny volana avrily 2017, ka ny filoham-pirenena no hanolotra ny fifanarahana ho an’ireo mpanabe ireo.

Natao lavitry ny kolikoly sy anatin’ny mangarahara tanteraka ny fandrafetana ny lisitra nianga avy any amin’ny Cisco tsirairay. Nahazoana fankatoavana avy amin’ny komity miady amin’ny kolikoly izany. Izany komity izany ahitana olona ivelan’ny sehatry ny fampianarana. Rehefa izany, alefa any amin’ny minisitera foibe hatao fanamarinana sy fanaraha-maso, avy eo vao averina eny anivon’ny Cisco hankatoavina ampahibemaso. Voaray avy hatrany ilay olona raha tsy misy ny fanakianana.

Momba ny faritra Atsimo Atsinanana manokana, voaray 435, ka 69 any Midongy atsimo, 87 any Vondrozo, 139 any Vangaindrano ary 140 any Farafangana. Tsy misy kosa ny avy any Befotaka satria efa tafiditra avokoa ireo mpampianatra amin’io fari-piadidiam-pampianarana io ny taona 2016. Antenaina fa ao anatin’ny mangarahara koa ny fandraisana ho mpiasam–panjakana any amin’ny faritra hafa rehetra.

Nanome voninahitra ny fotoana, ny tale fari-piadidian’ny fampianarana (Dren) Atsimo Atsinanana, i Tsaramanana Raymond Donald sy ny lehiben’ny Cisco Farafangana, i Girousse Noel. Nanotrona azy ireo ny talen’ny fampahalalam-baovao sy ny fifandraisana, i Tsitohary Thierry.