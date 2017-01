Fa iza no nanapotika ? : mila asandratra ny kolontsaina malagasy

Raha ny kabarin’ny filoham-pirenena omaly, teny Iavoloha, iaraha-manaiky ankehitriny fa potika ny kolontsaina sy ny toe-tsaina mendrika nananan’ny Malagasy teo aloha. Nihanahazo vahana ny fitsaram-bahoaka, niafara tamin’ny vono olona. Tsy misy intsony ny fifanajana ary efa natakalo tsikalakalam-bola ny tsikalakalam-pihavanana. Inoana fa ireo no santionany amin’ny antony nahatonga ny fitondram-panjakana ho nahatsapa ny fahasimban’ny toe-tsaina malagasy. Fotoana izao hisandratan’ny kolontsaina ho fanoitran’ny fampandrosoana, raha ny voalazan’ny filoha hatrany. Mialoha izany anefa, angamba mipetraka ihany ny fanontaniana hoe inona no antony nampirongatra ireo tranga maneho fitotongan’ny fisainana maha olombelona sy maha malagasy ireo? Heverina fa manana anjara betsaka amin’ny valin’io fanontaniana io ny fahantrana. Fa iza no nampahantra ny malagasy? Samy manana ny havaliny izany, saingy ny azo antoka dia ny hoe andraikitra goavana sahanin’ny mpitondra ny manala ny vahaoka ao anaty fahasahiranana. Izany hoe, matoa mbola mahantra ny malagasy, tsy mbola nahavita ny adidiny ny mpitondra ary tsy tratra ny tanjona. Voalaza fa ho taon’ny asa ity 2017 ity, satria efa misy ny vola enti-manatanteraka izany. Entanina ny fampiroboroboana ny fandraharahana. Anisan’izany ny eo amin’ny sehatry ny fitrandrahana ny angovo sy ny harena voajanahary. Na tsy nasian’ny filoham-pirenena teny aza, inoana fa mba ho voahaja ny kolontsaina sy ny soatoavina malagasy mialoha sy mandritra ireny fitrandrahana goavana ireny, mba tsy hiverimberenan’ny raharaha ady tany eo amin’ny vahiny sy ny tompon-tanindrazana.

Landy R.