Doyen du corps diplomatique : « Des perspectives encourageantes »

Le second vice-doyen du Corps diplomatique, l’ambassadeur des Comores Caabi Elyachroutu Mohamed a été le porte-parole des partenaires internationaux hier à Iavoloha. Il n’a pas manqué de louer les efforts de l’Exécutif, tout en estimant que des défis restent encore à faire.

«2017 annonce pour votre pays des perspectives encourageantes si on se réfère aux déclarations de certains responsables du Fonds monétaire international», a notamment déclaré l’ambassadeur comorien durant son allocution. Pour autant, d’après lui, «de nombreux défis restent à relever et l’heure est aujourd’hui à l’action devant permettre la réalisation des objectifs qui tiennent à cœur les Malgaches. Ces défis sont à votre portée et nous le savons».

A l’instar des orateurs d’hier, il n’a pas non plus manqué de mettre l’accent sur le succès de la Grande île dans le Concert des Nations «après la réussite qui a été unanimement reconnue et saluée par les participants du Sommet du Comesa et celui de la Francophonie». C’est aussi le cas «des résultats satisfaisants» acquis lors de la récente Table ronde des bailleurs de fonds qui s’est tenue à Paris.

Coopération

S’agissant de la coopération avec Madagascar, le représentant des diplomates n’a pas manqué de réitérer qu’ils sont prêts à accompagner les actions visant à améliorer le quotidien des Malgaches. Sur ce point, il a énuméré au passage les axes d’intervention des partenaires, notamment les secteurs de base tels que l’éducation, l’eau potable, l’assainissement, la sécurité alimentaire «en ciblant les populations rurales et les ménages nécessiteux afin qu’ils accèdent aux infrastructures de base». «Ils encouragent les dirigeants à mener les réformes indispensables au redressement économique et à la promotion de la bonne gouvernance, gage de la réussite des politiques de développement», a plaidé l’ambassadeur Caabi Elyachroutu Mohamed.

Jao Patricius