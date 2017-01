Crise de l’énergie : à défaut de vision à long terme

Le délestage est une réalité que la population vit au quotidien, pas seulement à Antananarivo, mais dans la plupart des localités desservies par la Jirama. Baisse de productivité, dégâts matériels et colère grandissante des usagers en sont les conséquences.

En parlant d’approvisionnement en électricité, d’aucuns mettent le contexte difficile actuel sur le compte d’un manque de volonté politique afin que la meilleure intégration des énergies renouvelables devienne parmi les choix stratégiques. A cela s’ajoutent la faible valorisation des ressources locales et les carences en termes de persévérance et de rigueur.

Dans son discours d’hier, le président de la République n’a pas manqué de toucher un mot sur la situation actuelle de l’énergie dans le pays. « Des problèmes persistent encore dans l’approvisionnent en énergie comme les délestages. La politique nationale dans ce domaine est claire dans laquelle figure le programme de construction de centrales solaires et hydroélectriques », a-t-il annoncé. « Nous en sommes là actuellement puisque nous subissons les méfaits d’un manque de vision de développement à long terme des anciens dirigeants en la matière », a-t-il fustigé. Pour dire qu’à court terme, les Malgaches devraient subir au quotidien la galère du délestage, malgré les promesses faites que le problème soit résolu en quelques mois.

Les projets

Avec un taux général de 15% dans l’ensemble du territoire, le taux d’accès en milieu rural ne dépasse pas les 5%. L’Agence de développement de l’électrification rurale (Ader) prévoit cependant de rehausser ce taux à 10%, jusqu’en 2020. Dans cette optique, l’Ader prévoit de renforcer l’implantation des infrastructures dans les régions qui en sont privées jusqu’à ce jour.

Plusieurs projets sont en cours actuellement. L’un d’ eux est le « Jiro Kanto », en collaboration avec l’Union européenne dans la région Alaotra Mangoro. Un programme qui a commencé avec la construction de deux microcentrales hydroélectriques. Dans la région Sava, un projet démarrera prochainement en partenariat avec le KFW et l’Onudi pour développer cinq centrales et réhabiliter certaines centrales thermiques de la région. L’Union européenne et l’Onudi fiancent également des projets dans la Sofia.

L’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) apporte son soutien à la promotion des énergies renouvelables à Madagascar. Un programme faisant partie du projet d’électrification « Africa Green Tecsera », qui s’étale sur la période 2015-2030 visant à produire 5 000 MW, a été présenté récemment. Des appels à projets de centrales solaires et hydroélectriques sont en cours pour les régions Sava, Sofia et la partie Sud de l’île.

Arh.