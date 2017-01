Autres faits marquants d’Iavoloha : le président tacle ses faux amis

Lors de son discours d’hier, le Président de la République Hery Rajaonarimampianina a, à la surprise générale des observateurs avertis, fait part de l’existence de «faux amis» dans le cercle du pouvoir. Il a ainsi pointé du doigt l’existence de personnes «Miaraka fa tsy namana», traduction libre «Ensemble mais pas amis». Une allusion à peine voilée à ceux qui font semblant d’être avec le régime alors que leurs actes ne correspondent pas à cette position.

Le chef de l’Etat a aussi égratigné ceux qui se trouvent à l’intérieur du régime mais qui ne donnent pas une image reluisante de celui-ci en le détruisant de l’intérieur. La rencontre d’hier a été aussi une occasion pour le Chef de l’Etat de toucher un mot à ses détracteurs par rapport à l’accueil du Sommet du Comesa et de la Francophonie. «Beaucoup de choses ont été dit à ce propos comme quoi ces évènements seront délocalisés ailleurs ou encore que le pays n’était pas encore prêt pour accueillir de tels Sommets», a-t-il déclaré avant d’ajouter que ces deux rendez-vous viennent d’être concrétisés sans encombre et que c’était une première pour Madagascar.

Les téléphones portables ont failli créer des incidents

Les invités à la présentation de vœux d’hier ont été priés de ne pas faire entrer leur téléphone portable au «Cérémonie building». Une initiative qui a failli envenimer la situation entre les journalistes et les responsables du protocole auprès de la Présidence. Et pour cause, les téléphones portables figurent désormais parmi les outils indispensables au travail des professionnels des médias. C’est le cas notamment pour ceux qui envoient des textos ou des commentaires en direct à travers les informations instantanées. Selon un responsable de la Présidence, la mesure a été prise pour éviter les prises de photos. Une décision qui semble d’ailleurs ridicule car, en même temps, les appareils photos et les caméras ont été autorisés. Les responsables se sont d’ailleurs ravisés par la suite.

Au menu

Sans surprise, les menus du banquet ont été concoctés par l’Hôtel Colbert. Pour ceux qui ont eu l’honneur d’accéder à la table des invités dans la salle d’honneur ont eu l’opportunité de goûter au «lingot de foie gras et ses petits légumes» comme entrée, de la «viande de zébu braisé et dinde cuite à la malgache avec du riz et d’achards» comme plat de résistance, ainsi que du «Dôme vanille-caramel et fruit rouge» en guise de dessert.

Recueillis par Jao Patricius