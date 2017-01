Accès à l’emploi : plus de 6.000 jeunes insérés l’an dernier

Une année fructueuse et riche en réalisations. 2016 l’est pour le ministère de l’Emploi, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (MEETFP) surtout en matière de création d’emplois.

En bonne voie. Les visions du MEETFP concernant l’insertion des jeunes dans le monde du travail, conformément à la Politique générale de l’Etat, prennent forme. 93% des objectifs ont été atteints l’an dernier, comme l’a informé la ministre de tutelle, Marie Lydia Toto Raharimalala, lors d’une interview. Ainsi, plus de 6.000 jeunes ont accédé à l’emploi en 2016.

Parmi lesquels figurent quelque 1.500 jeunes déscolarisés venant des milieux ruraux, formés sur des petits métiers de base, notamment dans le secteur du développement rural, grâce à un partenariat avec l’Unesco. En quête d’emploi, 2.550 autres disposant de diplômes dans différents domaines ont reçu des renforcements de capacités dans le dessein de leur donner un coup de pouce dans le domaine de l’entrepreneuriat, en créant leur propre emploi.

Le Srie ET Simt portent

leurs fruits

Grâce à la mise en place du Système régional d’information sur l’emploi (Srie) et le Système d’information sur le marché du travail (Simt), deux plateformes web qui gèrent la demande et l’offre d’emplois, 2.495 autres jeunes issus des neuf régions sont actuellement opérationnels. Les diplômés à la recherche d’emploi tout comme les sociétés disposant d’offre d’emplois sont invités à insérer respectivement leurs données au sein de l’Office national de l’Emploi et de la formation (Onef).

«Le secteur privé a déjà manifesté sa volonté d’adhérer à ce système qui permet, d’une part, d’aider les diplômés à trouver un emploi et d’autre part, de réduire le problème d’inadéquation formation-emploi, qui mine depuis des années l’avenir de nos jeunes», s’est réjoui la ministre, Marie Lydia Toto Raharimalala. Lequel bénéficie du soutien technique du Bureau international du travail (BIT).

Le Sommet de la Francophonie, qui ne n’est déroulé qu’une semaine, a apporté sa pierre à l’édifice dans la mesure où plus de 900 jeunes, ayant reçu des formations pointues dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, en collaboration avec le ministère du Tourisme et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), sont en ce moment actifs dans ces domaines, de manière professionnelle.

Mise aux normes des centres de formations…

La promotion de l’accès des jeunes à l’emploi se poursuit au sein du MEETFP avec des défis qui s’orientent surtout vers l’amélioration des offres de formations techniques et professionnelles, impliquant aussi bien les écoles et centres de formations publics et privés. Raison pour laquelle, le ministère de tutelle se montre ferme quant au respect des normes, tant sur le plan infrastructurel que pédagogique. Sur ce point, un contrôle strict sera mené.

Après avoir été informés et sensibilisés, ces établissements disposent d’un délai de six mois pour se conformer aux «normes standards», notamment celles relatives à la qualification des enseignants telles que l’état des infrastructures et des ateliers où se déroulent les études pratiques ou la dotation de chaque enseignant d’une tablette pour suivre des formations continues en ligne… Ceux qui ne respectent pas les normes en vigueur seront passibles de fermeture à partir de l’année scolaire 2017-2018.

Fahranarison