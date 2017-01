Vœux à Iavoloha : le rendez-vous ne fait pas l’unanimité

Près de mille quatre cent personnes seront attendues à Iavoloha ce jour pour la présentation de vœux du nouvel an. Une initiative qui continue à faire l’objet d’une vive polémique.

Le banquet d’Iavoloha qui se déroulera ce jour est loin de faire l’unanimité auprès des Malgaches. Des voix s’élèvent ainsi contre une tradition où plus d’un millier de convives sont invités au Palais présidentiel pour célébrer la cérémonie de nouvel an en présence du Chef de l’Etat et de son épouse. Depuis quelques temps, cette initiative semble pourtant décriée par des observateurs, des organisations non gouvernementales ainsi que des simples citoyens.

A ce titre, comme l’année dernière, le mouvement « Wake-Up Madagascar » sera aux premières loges pour exprimer sa désapprobation par rapport à ce rendez-vous. Ainsi, le groupe se prépare à faire connaître, de manière pacifique, ses opinions au moment où le banquet d’Iavoloha débute. Et le slogan choisi est très significatif,

« 1400 contre 1400 000 » et ce, en référence aux nombres des invités à Iavoloha et aux personnes déclarées en danger de grande famine dans le Sud selon un chiffre fourni par la FAO.

Incompréhension

Dans une lettre ouverte adressée au Chef de l’Etat, le mouvement a abordé le sujet directement. « Il est compréhensible que vous présentiez vos vœux aux différents acteurs, nationaux et internationaux, qui animent la vie de la nation, mais vous auriez pu le faire différemment, si vous vous préoccupiez un tant soit peu du sort de vos compatriotes », estime

« Wake-Up Madagascar ».

Ce dernier estime en effet qu’une carte de vœux signée, suivie d’un discours diffusé sur les médias auraient suffi. Et le groupe de s’interroger, « Pourquoi conserver cette coutume dispendieuse du banquet présidentiel alors que vous savez pertinemment que la population ne l’approuve pas ? Ou bien les 1400 invités que vous vous apprêtez à accueillir importent-ils plus que les 25 autres millions de Malgaches dont la majorité est littéralement affamée ? Ne vous êtes-vous pas dit que l’argent dévolu à cette fête du paraître pouvait servir à des tâches plus nobles ? Combien de ventres vides auriez-vous pu nourrir avec l’addition de votre « petite » fiesta ? Des ventres qui ne réclament pas des mets élaborés ni une coupe de champagne, mais simplement un plat et de l’eau potable, de façon régulière. Pourquoi cela vous semble-t-il si difficile à comprendre ? ».

En tout cas, selon toujours

« Wake-Up Madagascar », la population malgache est plus importante que la cour de 1400 personnes et que « C’est elle qui importe et c’est pour elle que vous devez chaque jour suer sang et eau. Nous n’arrêterons pas de crier pour elle tant que vous et votre équipe ne le comprendrez pas et tant que vous resterez imbu de vous-même ».

L’année dernière, à la même période, le mouvement avait convié les « mécontents » de la tenue de ce rendez-vous d’Iavaloha à une manifestation pacifique et silencieuse à Antaninarenina. La manifestation consistait à déposer des assiettes vides devant la stèle de la déclaration de l’Indépendance au jardin d’Antaninarenina.

Rakoto

Absences attendues

Sur le plan politique, du reste, plusieurs personnalités seront vraisemblablement absentes à Iavoloha ce jour et ce, même s’ils ont reçu des invitations en ce sens. C’est le cas du groupement politique « Miaraka amin’i Prezidà Andry Rajoelina » (Mapar) dont les relations avec le Chef de l’Etat continuent de se détériorer. A l’exception du Sommet de la Francophonie, cette formation n’a jamais été présente à un rendez-vous initié par le régime. Ce sera aussi probablement le cas du « Malagasy Miara-Miainga » qui vient de se déclarer officiellement opposant. Les anciens présidents de la République Albert Zafy et Didier Ratsiraka ne seront pas non plus de la partie et ce, contrairement à leur collègue Marc Ravalomanana.