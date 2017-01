Us et coutumes : Signe de malaise nationale – la considération des absences

A la grand’messe annuelle, l’assistance peinera à concentrer l’attention sur le déroulement de la cérémonie. Chercher à distinguer les absences au milieu de la foule présente à Iavoloha risque de distraire chacun des participants. La présence perd de considération en raison de l’importance accordée à l’absence. Noblesse oblige, se manifester par son absence procède d’en haut. Entre anciens présidents on ne fait plus considération à la fonction mais à la personne qui l’occupe. Mauvaise pioche que cette affiche d’un mépris pour les valeurs républicaines, dérive vers un culte de la personne et pour faire bonne mesure autant commencer par le culte de soi-même. Au sein de cet aréopage il ne doit pas manquer un malicieux narquois qui manifeste sa présence avec le sous-entendu d’un rendez-vous une autre fois au même endroit en inter changeant les rôles.