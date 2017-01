Urbanisme de l’agglomération de Tana : Lalao Ravalomanana élue présidente

La première réunion de constitution du bureau du Groupement d’urbanisme de l’agglomération d’Antananarivo s’est tenue hier au ministère auprès de la Présidence en charge des Projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE) à Anosy. L’objectif de la réunion était l’élection du président du Groupement d’urbanisme de l’agglomération d’Antananarivo et de son vice-président.

Ainsi, à l’issue de cette réunion, la mairesse de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) Lalao Ravalomanana fut élue président du Groupement d’urbanisme d’Antananarivo. Les maires des communes rurales d’Ampitatafika, d’Ambohimangakely et d’Ivato y siègent en tant que vice-présidents.

En partenariat avec le gouvernement japonais à travers le projet Jica, dans le cadre du projet Tatom pour Antananarivo et Toamasina, la mise en place de ce groupement permettra de contribuer à la croissance économique solide et inclusive de Madagascar par le biais de la révision de ce Plan d’urbanisme directeur (PUDI). Il bénéficiera à 38 communes, dont la CUA et 37 communes rurales sur une superficie d’environ 20 km2, pour une durée de 20 ans, c’est-à-dire jusqu’en 2036.

Le directeur général de l’Aménagement du territoire Gérard Andriamanohisoa, a souligné l’importance des Communes en tant que collectivités en matière d’urbanisme. A la différence de l’intercommunalité avec l’OPCI et les ZES (Zone Economique Spéciale), le Groupement d’urbanisme permet de créer une stratégie intégrée en matière d’urbanisme au niveau des Communes concernées selon les explications.

La prochaine étape de ce groupement sera le lancement du Plan d’Urbanisme proprement dit d’Antananarivo à l’hôtel Carlton le 25 mars prochain.

