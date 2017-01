Tennis : les jeunes à l’assaut d’Afrique

La délégation malgache U14 et U16 garçons et filles s’envolera pour l’Afrique du Sud, le 8 février prochain, en vue

du Championnat d’Afrique australe qui s’étalera du 9 au 18 février. Rien n’a été laissé au hasard pour l’équipe de Dina Razafimahatratra qui a franchi toutes les étapes. Après le tournoi de sélection en novembre dernier, on peut dire que Madagascar bataillera avec des joueurs ayant disputé le même tournoi durant les précédentes éditions. Ce sont tous ou presque des visages connus sur le circuit africain, à l’image de Toky Ranaivo, Lanja Rakotozandriny (U14 G), les Narindra et Mialy Ranaivo (U14 F), Tsantaniony

et Finaritra Andriamadison

(U16 F).

« Comme Yaëlle Vaissaud n’est pas disponible, Daniela Tafangy prendra la place de la troisième joueuse. Cependant, elle est confrontée à des problèmes financiers vu le coût du voyage et des frais de séjour. Néanmoins, on a toutes les chances de remporter les sept premières places au classement général pour pouvoir représenter la zone au Championnat d’Afrique par équipe en mars, toujours en Afrique du Sud. On peut même aller encore plus loin et chercher le titre continental », a déclaré le DTN de la Fédération malgache (FMT), Dina Razafimahatratra, hier, à Ambohidahy. Le président de la FMT, Tsialiva Rajaobelina a profité de l’occasion pour annoncer les dates à retenir pendant cette saison. L’élection aura lieu le 25 mai prochain, soit après le 1er tour

(3-5 février) et le second tour

(5-7 avril) de la Coupe Davis.

Rojo N.