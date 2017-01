Rural : un recours accru au salariat agricole

Les riziculteurs de la plaine d’Antananarivo déplorent la hausse de la main-d’œuvre agricole ou «Sarak’antsaha». De 2 000 ariary la journée, il y a quatre ans de cela, celle-ci atteint presque le double actuellement avec 3 500 ariary. «C’est une augmentation justifiée au vu du coût actuel de la vie», font remarquer ces travailleurs ruraux. Et on peut dire qu’ils n’ont pas tout à fait tort sur ce point.

Dans les périphéries immédiates de la capitale, comme Ambohimanarina, By pass, Alasora et Fenoarivo, les repiqueuses de riz réclament 4 000 ariary. En effet, après les précipitations qui se sont succédé ces derniers temps, les agriculteurs qui n’ont pas reçu d’irrigation suffisante au niveau de leurs rizières, se ruent dans le repiquage de riz. De ce fait, la loi de l’offre et de la demande ne fait que suivre son cours.

En sus de la hausse du «Sarak’antsaha», les riziculteurs font face également aux coûts élevés des moyens de production, comme les prix des semences, des engrais…

La production s’annonce bonne

Malgré tous ces aléas, ces riziculteurs, en particulier ceux qui ont la chance d’avoir leurs rizières irriguées à temps, ont avoué que la production du «Vary aloha» ou riz de la première saison, sera bonne cette année. La chaleur et l’arrivée et l’irrigation à temps des rizières auxquelles s’ajoute la suffisance des précipitations, ont été citées comme les conditions idéales pour une bonne recolte.

Pour ceux qui viennent d’effectuer le repiquage, l’espoir est encore permis. Ils souhaitent la continuité de la pluie sur au moins deux mois.

